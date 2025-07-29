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Новая школа в удмуртских Хохряках на 1025 учеников готова на 70% - РИА Новости, 29.07.2025
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Удмуртская Республика
 
19:18 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/brechalov-2032218091.html
Новая школа в удмуртских Хохряках на 1025 учеников готова на 70%
Новая школа в удмуртских Хохряках на 1025 учеников готова на 70% - РИА Новости, 29.07.2025
Новая школа в удмуртских Хохряках на 1025 учеников готова на 70%
Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил ход строительства новой школы в селе Хохряки и выяснил, что она готова на 70%. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:18:00+03:00
2025-07-29T19:18:00+03:00
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил ход строительства новой школы в селе Хохряки и выяснил, что она готова на 70%. "Для спортсменов – два бассейна, три спортивных зала, стадион. Для тех, кто любит выступать – актовый зал. Для всех ребят – будущих инженеров, врачей, педагогов – классы, оборудованные по последнему слову техники. Всё это будет в новой школе в Хохряках, которую сейчас строим. Проверил ход работ, готовность – 70%", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, параллельно с чистовой отделкой и установкой окон специалисты монтируют необходимые системы – отопления, водоснабжения и другие. На объекте ежедневно в среднем работают более 260 человек. "Школу на 1025 мест ждут не только жители самих Хохряков, но и ребята из Ягула, посёлка Первомайский, ЖК "Город Оружейников и ЖК "Знак" – для них организуем подвоз, чтобы они могли учиться в комфортных условиях. На этом не останавливаемся: при поддержке президента России вышли на ещё один объект – школу в микрорайоне В-8", - сообщил глава Удмуртии. В его пресс-службе рассказали, что в новой школе будут работать два бассейна (взрослый и детский), столовая, актовый зал, три спортивных зала (один большой и два малых для занятия физкультурой), стадион с искусственным покрытием, оборудованный спортивными снарядами. Проектом предусмотрена организация среды для ребят с ограниченными возможностями: лифты, пандусы, гидролифт в бассейне. "Деревня Хохряки очень активно строится, и старая школа уже не справлялась с количеством детей. Новая рассчитана на 1025 человек: младшие классы - 400 человек, средние - 500 человек, старшеклассники - 125 человек. Новая школа будет многопрофильной. Сейчас закупается оборудование в робототехнические, инженерно-технологические, медицинские, психолого-педагогические классы. В школе будут учтены интересы всех ребят. Кроме того, старая школа будет работать как объект дополнительного образования, где дети будут ходить в кружки", – приводит пресс-служба слова замминистра образования и науки региона Ирины Крохиной.
https://ria.ru/20250717/udmurtiya-2029762875.html
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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Новая школа в удмуртских Хохряках на 1025 учеников готова на 70%

Бречалов: новая школа в удмуртских Хохряках на 1025 учеников готова на 70%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил ход строительства новой школы в селе Хохряки и выяснил, что она готова на 70%.
"Для спортсменов – два бассейна, три спортивных зала, стадион. Для тех, кто любит выступать – актовый зал. Для всех ребят – будущих инженеров, врачей, педагогов – классы, оборудованные по последнему слову техники. Всё это будет в новой школе в Хохряках, которую сейчас строим. Проверил ход работ, готовность – 70%", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
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По его словам, параллельно с чистовой отделкой и установкой окон специалисты монтируют необходимые системы – отопления, водоснабжения и другие. На объекте ежедневно в среднем работают более 260 человек.
"Школу на 1025 мест ждут не только жители самих Хохряков, но и ребята из Ягула, посёлка Первомайский, ЖК "Город Оружейников и ЖК "Знак" – для них организуем подвоз, чтобы они могли учиться в комфортных условиях. На этом не останавливаемся: при поддержке президента России вышли на ещё один объект – школу в микрорайоне В-8", - сообщил глава Удмуртии.
В его пресс-службе рассказали, что в новой школе будут работать два бассейна (взрослый и детский), столовая, актовый зал, три спортивных зала (один большой и два малых для занятия физкультурой), стадион с искусственным покрытием, оборудованный спортивными снарядами. Проектом предусмотрена организация среды для ребят с ограниченными возможностями: лифты, пандусы, гидролифт в бассейне.
"Деревня Хохряки очень активно строится, и старая школа уже не справлялась с количеством детей. Новая рассчитана на 1025 человек: младшие классы - 400 человек, средние - 500 человек, старшеклассники - 125 человек. Новая школа будет многопрофильной. Сейчас закупается оборудование в робототехнические, инженерно-технологические, медицинские, психолого-педагогические классы. В школе будут учтены интересы всех ребят. Кроме того, старая школа будет работать как объект дополнительного образования, где дети будут ходить в кружки", – приводит пресс-служба слова замминистра образования и науки региона Ирины Крохиной.
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