https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html

Проект программы сведения МКС с орбиты разработан, заявил Баканов

Проект программы сведения МКС с орбиты разработан, заявил Баканов - РИА Новости, 29.07.2025

Проект программы сведения МКС с орбиты разработан, заявил Баканов

Проект программы сведения Международной космической станции с орбиты разработан, это процесс займёт около 2,5 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:06:00+03:00

2025-07-29T00:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проект программы сведения Международной космической станции с орбиты разработан, это процесс займёт около 2,5 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около 2,5 лет", - приводит пресс-служба госкорпорации слова Баканова. Баканов прибыл в США, где встретится с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов. Перед завершением визита российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX. РФ продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. Ранее сообщалось, что остальные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года.

https://ria.ru/20250729/roskosmos-2032045344.html

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сша, россия, дмитрий баканов, роскосмос, наса, spacex