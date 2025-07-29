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В акватории Байкала нашли тело одного из пропавших рыбаков
В акватории Байкала нашли тело одного из пропавших рыбаков - РИА Новости, 29.07.2025
В акватории Байкала нашли тело одного из пропавших рыбаков
Сотрудники МЧС обнаружили тело одного их пропавших больше 2 недель назад в акватории озера Байкал рыбаков, еще двоих ищут, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:33:00+03:00
2025-07-29T12:33:00+03:00
2025-07-29T12:33:00+03:00
происшествия
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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС обнаружили тело одного их пропавших больше 2 недель назад в акватории озера Байкал рыбаков, еще двоих ищут, сообщило ГУМЧС России по региону. "Вблизи села Посольское на берегу было найдено тело мужчины 1980 года рождения. Установлено, что погибший – один из трех рыбаков, без вести пропавших 12 июля в акватории озера Байкал. Поиски мужчин ведутся больше двух недель и продолжаются по сегодняшний день", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчин ищут на лодках, а также осматривая акваторию Байкала и ее окрестности с вертолета и при помощи беспилотных летательных аппаратов. "За все время обследовано более 1700 квадратных километров акватории озера Байкал и порядка 320 километров береговой линии. Охвачена территория восточной части на 15 километров вглубь водоема: от местности "Лемасово" на юг до местности "Поворот", на северо-восток до населенного пункта Усть-Баргузин", - дополняет ведомство.
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происшествия, байкал, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В акватории Байкала нашли тело одного из пропавших рыбаков
МЧС: на Байкале у села Посольское нашли тело одного из пропавших рыбаков