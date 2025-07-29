https://ria.ru/20250729/babushkina-2032129763.html
Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год
Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год - РИА Новости, 29.07.2025
Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год, сообщает... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:21:00+03:00
2025-07-29T14:21:00+03:00
2025-07-29T14:21:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год, сообщает пресс-служба регпарламента. Состоялось завершающее весеннюю сессию 46 заседание Заксобрания. Спикер парламента объявила, что следующее состоится 30 сентября, и к этому времени депутаты должны обсудить с органами местного самоуправления и жителями территорий вопросы, имеющие приоритетное значение. Это важно для определения основных характеристик областного бюджета на 2026 год и плановый период. "Нам многое предстоит сделать. Готовясь к бюджету очередного года и планового периода, мы, конечно, встречаемся с нашими избирателями, выслушиваем их предложения, мнения и, безусловно, в первую очередь, решаем системные вопросы. Сегодня комитеты уже высказывают свои предложения, чтобы их подтвердить. Конечно, нужно еще раз обсудить и с органами власти местного самоуправления, и с жителями наших избирательных округов. Работы много, времени мало, поэтому, коллеги, как всегда, очень активно и напряженно работаем до заседания в осеннюю сессию", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Как подчеркнула председатель, в течение предстоящих двух месяцев депутатам регионального парламента предстоит большая работа по подготовке к принятию бюджета на 2026 год, плановый период 2027 и 2028 годов. Подводя итоги весенней сессии, Бабушкина напомнила, что состоялось семь заседаний, в рамках которых принято 58 региональных законов. Особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки уральцев – 14 законов, общественной безопасности – 16 законов. По ее мнению, депутатами создан хороший задел на будущее развитие промышленной, инновационной политики и предпринимательства – восемь законов. Она добавила, что с каждым годом увеличивается инвестиционная составляющая в деятельности предприятий. Промышленники сегодня многое делают для внедрения инновационных технологий. А законодатели им в этом помогают. Принимают региональные законы, предусматривающие предоставление определенных налоговых вычетов, позволяющих направлять дополнительные средства на модернизацию производства. "Глава региона Денис Владимирович Паслер большое внимание уделяет развитию промышленности. Он сам в прошлом промышленник. Думаю, в перспективе результаты в сфере поддержки инвестиционной деятельности будут еще лучше, а мы, депутаты, в свою очередь, законодательно подкрепим предложения, поступающие по этому направлению", – прокомментировала Бабушкина. На днях "Титановую долину" посетили члены комитета Законодательного собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Депутаты лично оценили, как работают законы на практике.
https://ria.ru/20250627/ekaterinburg-2025791110.html
https://ria.ru/20250626/babushkina-2025644436.html
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свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год
Людмила Бабушкина рассказала о подготовке к бюджетному процессу на 2026 год
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина анонсировала начало подготовки к бюджетному процессу на 2026 год, сообщает пресс-служба регпарламента.
Состоялось завершающее весеннюю сессию 46 заседание Заксобрания.
Спикер парламента объявила, что следующее состоится 30 сентября, и к этому времени депутаты должны обсудить с органами местного самоуправления и жителями территорий вопросы, имеющие приоритетное значение. Это важно для определения основных характеристик областного бюджета на 2026 год и плановый период.
"Нам многое предстоит сделать. Готовясь к бюджету очередного года и планового периода, мы, конечно, встречаемся с нашими избирателями, выслушиваем их предложения, мнения и, безусловно, в первую очередь, решаем системные вопросы. Сегодня комитеты уже высказывают свои предложения, чтобы их подтвердить. Конечно, нужно еще раз обсудить и с органами власти местного самоуправления, и с жителями наших избирательных округов. Работы много, времени мало, поэтому, коллеги, как всегда, очень активно и напряженно работаем до заседания в осеннюю сессию", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Как подчеркнула председатель, в течение предстоящих двух месяцев депутатам регионального парламента предстоит большая работа по подготовке к принятию бюджета на 2026 год, плановый период 2027 и 2028 годов.
Подводя итоги весенней сессии, Бабушкина напомнила, что состоялось семь заседаний, в рамках которых принято 58 региональных законов. Особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки уральцев – 14 законов, общественной безопасности – 16 законов. По ее мнению, депутатами создан хороший задел на будущее развитие промышленной, инновационной политики и предпринимательства – восемь законов.
Она добавила, что с каждым годом увеличивается инвестиционная составляющая в деятельности предприятий. Промышленники сегодня многое делают для внедрения инновационных технологий. А законодатели им в этом помогают. Принимают региональные законы, предусматривающие предоставление определенных налоговых вычетов, позволяющих направлять дополнительные средства на модернизацию производства.
"Глава региона Денис Владимирович Паслер большое внимание уделяет развитию промышленности. Он сам в прошлом промышленник. Думаю, в перспективе результаты в сфере поддержки инвестиционной деятельности будут еще лучше, а мы, депутаты, в свою очередь, законодательно подкрепим предложения, поступающие по этому направлению", – прокомментировала Бабушкина.
На днях "Титановую долину" посетили члены комитета Законодательного собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Депутаты лично оценили, как работают законы на практике.