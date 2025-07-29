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В Астрахани шесть человек остаются в ПВР после обрушения дома
В Астрахани шесть человек остаются в ПВР после обрушения дома - РИА Новости, 29.07.2025
В Астрахани шесть человек остаются в ПВР после обрушения дома
Шесть человек остаются в пункте временного размещения после частичного обрушения дома в Астрахани, они обеспечены питанием, заявил мэр города Игорь Редькин. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:34:00+03:00
2025-07-29T10:34:00+03:00
2025-07-29T10:34:00+03:00
происшествия
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обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Шесть человек остаются в пункте временного размещения после частичного обрушения дома в Астрахани, они обеспечены питанием, заявил мэр города Игорь Редькин. "В пункте временного размещения, развернутого на базе СОШ №8, ночевали шесть человек, все прошло спокойно, медицинской помощи никому не потребовалось. Были предприняты все необходимые меры для обеспечения комфортного пребывания.... Все астраханцы, находящиеся в ПВР, обеспечены горячим питанием", - написал Редькин в своем Telegram-канале. В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщали, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Позднее пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин сообщил РИА Новости, что муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома.
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани шесть человек остаются в ПВР после обрушения дома
Редькин: жильцы обрушившегося дома в Астрахани обеспечены всем необходимым в ПВР