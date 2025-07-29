https://ria.ru/20250729/astrahan-2032064228.html

В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций

В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций - РИА Новости, 29.07.2025

В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций

Более половины поврежденных конструкций разобрано в настоящее время после обрушения части дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:49:00+03:00

2025-07-29T07:49:00+03:00

2025-07-29T07:49:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более половины поврежденных конструкций разобрано в настоящее время после обрушения части дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС России. В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщали, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Позднее пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин сообщил РИА Новости, что муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома. "Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы при помощи тяжёлой инженерной техники. В настоящее время разобрано более 370 кубических метров (более половины) повреждённых конструкций", - говорится в сообщении. Отмечается, что для жильцов повреждённого дома развёрнут пункт временного размещения вместимостью 100 человек, в котором на данный момент в нём находятся шесть человек. Остальные разместились у родственников и знакомых. Подчеркивается что на сегодня запланировано продолжение работ по разбору завалов и оказание помощи людям. Также прорабатывается вопрос по проведению безопасной эвакуации имущества.

https://ria.ru/20250728/rezhim-2032012919.html

https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани