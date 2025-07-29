Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/astrahan-2032064228.html
В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций
В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций - РИА Новости, 29.07.2025
В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций
Более половины поврежденных конструкций разобрано в настоящее время после обрушения части дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:49:00+03:00
2025-07-29T07:49:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031883498_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5075c57d67506b622663c46f0b663869.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более половины поврежденных конструкций разобрано в настоящее время после обрушения части дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС России. В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщали, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Позднее пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин сообщил РИА Новости, что муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома. "Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы при помощи тяжёлой инженерной техники. В настоящее время разобрано более 370 кубических метров (более половины) повреждённых конструкций", - говорится в сообщении. Отмечается, что для жильцов повреждённого дома развёрнут пункт временного размещения вместимостью 100 человек, в котором на данный момент в нём находятся шесть человек. Остальные разместились у родственников и знакомых. Подчеркивается что на сегодня запланировано продолжение работ по разбору завалов и оказание помощи людям. Также прорабатывается вопрос по проведению безопасной эвакуации имущества.
https://ria.ru/20250728/rezhim-2032012919.html
https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031883498_165:0:1065:675_1920x0_80_0_0_934c64dc3ac1f8bbe7d9773f181601ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани после обрушения части дома разобрали более половины конструкций

МЧС: более половины конструкций разобрали после обрушения части дома в Астрахани

© МЧС РоссииПоследствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© МЧС России
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более половины поврежденных конструкций разобрано в настоящее время после обрушения части дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС России.
В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщали, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Позднее пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин сообщил РИА Новости, что муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома.
Сотрудники МЧС РФ и коммунальной службы на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Астрахани ввели муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома
28 июля, 18:54
"Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы при помощи тяжёлой инженерной техники. В настоящее время разобрано более 370 кубических метров (более половины) повреждённых конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жильцов повреждённого дома развёрнут пункт временного размещения вместимостью 100 человек, в котором на данный момент в нём находятся шесть человек. Остальные разместились у родственников и знакомых.
Подчеркивается что на сегодня запланировано продолжение работ по разбору завалов и оказание помощи людям. Также прорабатывается вопрос по проведению безопасной эвакуации имущества.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации
28 июля, 19:03
 
ПроисшествияАстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала