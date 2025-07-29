https://ria.ru/20250729/armeniya-2032224246.html

Ереван предложил "открыть ворота" с Азербайджаном

Ереван предложил "открыть ворота" с Азербайджаном - РИА Новости, 29.07.2025

Ереван предложил "открыть ворота" с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:17:00+03:00

2025-07-29T20:17:00+03:00

2025-07-29T20:17:00+03:00

в мире

армения

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ваагн хачатурян

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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Сирии Томас Баррак объявил, что Штаты готовы управлять так называемым Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян отметила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Комментируя слова посла о возможности аренды США части армянской территории, через которую, по словам дипломата, будет проложен "Зангезурский коридор", Багдасарян подчеркнула, что "упомянутая лексика неприемлема для Армении". "Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги – ред.), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности", - заявил Хачатурян во время рабочего визита в регион. Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Вашингтон планирует использовать Зангезурский коридор для создания сухопутной блокады Москвы и Тегерана. По его мнению, этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений. В июле департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". По данным издания, меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область Армении. Онлайн-ресурс утверждал, что Армения, согласно меморандуму, сохраняет суверенитет над указанным регионом, однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

https://ria.ru/20250728/armeniya-2031866346.html

https://ria.ru/20250724/mid-2031170679.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2030094142.html

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в мире, армения, азербайджан, ваагн хачатурян