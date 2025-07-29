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В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента - РИА Новости, 29.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:26 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/anokhin-2032241614.html
В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента
В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента - РИА Новости, 29.07.2025
В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Смоленской области выросло почти на 22% по итогам первого полугодия 2025... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:26:00+03:00
2025-07-29T22:26:00+03:00
смоленская область
василий анохин
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Смоленской области выросло почти на 22% по итогам первого полугодия 2025 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Новые хозяйства созданы в Гагаринском, Краснинском, Темкинском, Рославльском и других муниципальных округах. "В регионе открываются новые сельхозкооперативы. Они играют значимую роль в поддержке фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств: помогают со сбытом продукции, обеспечивают доступ к оборудованию, рассаде, удобрениям", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он отметил, что важным инструментом развития сельского предпринимательства остается социальный контракт, который предприниматели заключают с правительством региона. Мера поддержки позволяет запустить свой бизнес или развить подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере от 550 до 700 тысяч руб. За первое полугодие 2025 года заключено 79 контрактов: 41 — на развитие личного подсобного хозяйства, 38 — на развитие предпринимательской деятельности. Среди лидеров — Смоленский и Хиславичский муниципальные округа. За аналогичный период прошлого года было заключено 40 контрактов. "Продолжим оказывать всестороннюю помощь аграриям, создавая условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона. В нашей области им доступны практически все меры поддержки, которыми могут пользоваться сельхозтоваропроизводители: субсидии, гранты, льготные кредиты, лизинговые программы", – сказал глава региона.
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василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента

Анохин: субъектов МСП в АПК Смоленской области стало больше почти на 22%

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Смоленской области выросло почти на 22% по итогам первого полугодия 2025 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Новые хозяйства созданы в Гагаринском, Краснинском, Темкинском, Рославльском и других муниципальных округах.
"В регионе открываются новые сельхозкооперативы. Они играют значимую роль в поддержке фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств: помогают со сбытом продукции, обеспечивают доступ к оборудованию, рассаде, удобрениям", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он отметил, что важным инструментом развития сельского предпринимательства остается социальный контракт, который предприниматели заключают с правительством региона. Мера поддержки позволяет запустить свой бизнес или развить подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере от 550 до 700 тысяч руб. За первое полугодие 2025 года заключено 79 контрактов: 41 — на развитие личного подсобного хозяйства, 38 — на развитие предпринимательской деятельности. Среди лидеров — Смоленский и Хиславичский муниципальные округа. За аналогичный период прошлого года было заключено 40 контрактов.
"Продолжим оказывать всестороннюю помощь аграриям, создавая условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона. В нашей области им доступны практически все меры поддержки, которыми могут пользоваться сельхозтоваропроизводители: субсидии, гранты, льготные кредиты, лизинговые программы", – сказал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Анохин: В Смоленской области создадут сельхозкооперативы с господдержкой
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Смоленская областьВасилий АнохинТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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