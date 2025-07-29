https://ria.ru/20250729/anokhin-2032241614.html

В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента

В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента - РИА Новости, 29.07.2025

В Смоленской области число субъектов МСП выросло почти на 22 процента

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Смоленской области выросло почти на 22% по итогам первого полугодия 2025... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:26:00+03:00

2025-07-29T22:26:00+03:00

2025-07-29T22:26:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Смоленской области выросло почти на 22% по итогам первого полугодия 2025 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Новые хозяйства созданы в Гагаринском, Краснинском, Темкинском, Рославльском и других муниципальных округах. "В регионе открываются новые сельхозкооперативы. Они играют значимую роль в поддержке фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств: помогают со сбытом продукции, обеспечивают доступ к оборудованию, рассаде, удобрениям", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он отметил, что важным инструментом развития сельского предпринимательства остается социальный контракт, который предприниматели заключают с правительством региона. Мера поддержки позволяет запустить свой бизнес или развить подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере от 550 до 700 тысяч руб. За первое полугодие 2025 года заключено 79 контрактов: 41 — на развитие личного подсобного хозяйства, 38 — на развитие предпринимательской деятельности. Среди лидеров — Смоленский и Хиславичский муниципальные округа. За аналогичный период прошлого года было заключено 40 контрактов. "Продолжим оказывать всестороннюю помощь аграриям, создавая условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона. В нашей области им доступны практически все меры поддержки, которыми могут пользоваться сельхозтоваропроизводители: субсидии, гранты, льготные кредиты, лизинговые программы", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20250401/anokhin-2008769400.html

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василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса