https://ria.ru/20250729/anapa-2032241785.html
Кондратьев: отелям Анапы возместят часть убытков от отмены бронирований
Кондратьев: отелям Анапы возместят часть убытков от отмены бронирований - РИА Новости, 29.07.2025
Кондратьев: отелям Анапы возместят часть убытков от отмены бронирований
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с представителями санаторно-курортного комплекса Анапы о том, что отелям города... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:27:00+03:00
2025-07-29T22:27:00+03:00
2025-07-29T22:28:00+03:00
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с представителями санаторно-курортного комплекса Анапы о том, что отелям города возместят часть убытков в связи с отменой бронирований, сообщает пресс-служба администрации региона. "Рентабельность бизнеса в прибрежных городах напрямую зависит от туристического потока. Анапа – главный семейный курорт страны, и несмотря на чрезвычайную ситуацию – должна сохранить этот статус. Для этого с первых дней мы создали систему мер поддержки. Прислушиваясь к запросам бизнеса, в том числе и при личных встречах, продолжаем дополнять ее новыми преференциями. Приняли решение возместить отелям часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники, уплаты налогов", – рассказал на встрече Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава Кубани сообщил, что на такие субсидии из краевого резервного фонда направлено 50 миллионов рублей. "Мера сразу показала свою востребованность, мы уже получили десятки заявок", - добавил губернатор. Кроме того, сообщается, что по итогам встречи Кондратьев поручил подготовить обращение в правительство и Минэкономразвития России о продлении федеральных льгот. Дополнительно регион планирует ввести компенсацию до 50% расходов на текущий ремонт и оснащение номерного фонда, возмещение затрат на выплату зарплаты работникам детских здравниц. Система мер поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района, по информации пресс-службы, в том числе включает в себя отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, льготные займы Фонда микрофинансирования по ставкам от 2% до 3,25%, субсидию на развитие туристской инфраструктуры, поддержку детских здравниц в 220 миллионов рублей на приобретение путевок. Отмечается, что порядок предоставления отельерам Анапы субсидии за отмену бронирования определили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Возмещению подлежат до 95% операционных расходов или до 25% от заявленных к возврату средств по отмененным бронированиям. На одного участника отбора предусматривается до 15 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе администрации региона.
https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html
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анапа, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Анапа, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: отелям Анапы возместят часть убытков от отмены бронирований
Кондратьев: отелям Анапы возместят часть убытков в связи с отменой бронирований
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с представителями санаторно-курортного комплекса Анапы о том, что отелям города возместят часть убытков в связи с отменой бронирований, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Рентабельность бизнеса в прибрежных городах напрямую зависит от туристического потока. Анапа
– главный семейный курорт страны, и несмотря на чрезвычайную ситуацию – должна сохранить этот статус. Для этого с первых дней мы создали систему мер поддержки. Прислушиваясь к запросам бизнеса, в том числе и при личных встречах, продолжаем дополнять ее новыми преференциями. Приняли решение возместить отелям часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники, уплаты налогов", – рассказал на встрече Кондратьев
, его слова приводит пресс-служба.
Глава Кубани сообщил, что на такие субсидии из краевого резервного фонда направлено 50 миллионов рублей.
"Мера сразу показала свою востребованность, мы уже получили десятки заявок", - добавил губернатор.
Кроме того, сообщается, что по итогам встречи Кондратьев поручил подготовить обращение в правительство и Минэкономразвития России
о продлении федеральных льгот. Дополнительно регион планирует ввести компенсацию до 50% расходов на текущий ремонт и оснащение номерного фонда, возмещение затрат на выплату зарплаты работникам детских здравниц.
Система мер поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района, по информации пресс-службы, в том числе включает в себя отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, льготные займы Фонда микрофинансирования по ставкам от 2% до 3,25%, субсидию на развитие туристской инфраструктуры, поддержку детских здравниц в 220 миллионов рублей на приобретение путевок.
Отмечается, что порядок предоставления отельерам Анапы субсидии за отмену бронирования определили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Возмещению подлежат до 95% операционных расходов или до 25% от заявленных к возврату средств по отмененным бронированиям. На одного участника отбора предусматривается до 15 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе администрации региона.