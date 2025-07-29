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ВСУ кидают все силы в направлении Сум, заявил Алаудинов - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/alaudinov-2032053337.html
ВСУ кидают все силы в направлении Сум, заявил Алаудинов
ВСУ кидают все силы в направлении Сум, заявил Алаудинов - РИА Новости, 29.07.2025
ВСУ кидают все силы в направлении Сум, заявил Алаудинов
ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:38:00+03:00
2025-07-29T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
сумская область
апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ продолжается, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум. Они всеми силами пытаются остановить наши подразделения, беспрерывно на этом участке противник пытается выбить нас, но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме", - пояснил Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" уточнил, что особенно активно ведут себя ВСУ в приграничном районе Сумской области на участке близ Теткино. "Там также противник предпринимает попытки остановить продвижение наших подразделений Минобороны России, и отряд "Аида" спецназа "Ахмат" помогает этим подразделениям где-то останавливать противника, где-то помогает продвигаться вперед", - пояснил Алаудинов. В мае во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
https://ria.ru/20250727/front-2031744658.html
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россия, сумы, сумская область, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Сумская область, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ кидают все силы в направлении Сум, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ кидают все силы, пытаясь остановить продвижение ВС РФ к Сумам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ продолжается, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум. Они всеми силами пытаются остановить наши подразделения, беспрерывно на этом участке противник пытается выбить нас, но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме", - пояснил Алаудинов.
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Командир спецназа "Ахмат" уточнил, что особенно активно ведут себя ВСУ в приграничном районе Сумской области на участке близ Теткино.
"Там также противник предпринимает попытки остановить продвижение наших подразделений Минобороны России, и отряд "Аида" спецназа "Ахмат" помогает этим подразделениям где-то останавливать противника, где-то помогает продвигаться вперед", - пояснил Алаудинов.
В мае во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыСумская областьАпти АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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