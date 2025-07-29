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Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам? - РИА Новости, 29.07.2025
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Туризм
 
08:00 29.07.2025 (обновлено: 08:04 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html
Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам?
Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам? - РИА Новости, 29.07.2025
Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам?
Поломка информационных систем "Аэрофлота" переросла в масштабный кризис. Вынужденная отмена рейсов привела к коллапсу в авиасообщении компании, тысячи... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:00:00+03:00
2025-07-29T08:04:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
аэрофлот
пассажиры
авиабилеты
туристы
аэропорты
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Поломка информационных систем "Аэрофлота" переросла в масштабный кризис. Вынужденная отмена рейсов привела к коллапсу в авиасообщении компании, тысячи пассажиров застряли. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Пока специалисты борются с последствиями, пассажиры столкнулись с хаосом в аэропортах и вынуждены искать способы добраться до курортов или вернуться домой. Как справиться с ситуацией, минимизировать финансовые и временные потери — в материале РИА Новости.В обход Москвы"Планировали в понедельник прилететь "Аэрофлотом" из Минска в Москву. Рейс отменили, пришлось купить билеты на следующий день у авиакомпании "Белавиа", — рассказывает турист Александр. — Друзья должны завтра лететь в Санкт-Петербург через Москву. Им советуют сдать билеты "Аэрофлота" и добираться в обход столицы".Это типичный рассказ пассажиров, не сумевших воспользоваться билетами "Аэрофлота" 28 июля.Утром компания сообщила о перебоях в работе сервисов в результате хакерской атаки. Перевозчик предупредил о корректировке расписания полетов. Затем из-за сбоя информационных систем отменил десятки рейсов. К середине дня "Аэрофлот" выполнил 76 из 123 полетов.Перевозчик попросил пассажиров, чьи перелеты отменены, не прибывать в аэропорт.К решению проблемы подключились Минтранс и Росавиация. Часть путешественников пересаживали на рейсы "России" и "Победы"."Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах", — рассказали в министерстве.В случае новых отмен "Аэрофлот" сократит число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Что делать пассажирамВ московском Шереметьево образовались огромные очереди: сотни пассажиров не могли ни улететь, ни вернуть деньги за билеты.Информационные табло в аэропорту пестрили надписями "отменен", многие услуги (сайт, кол-центр, мобильное приложение) стали недоступны.Авиакомпания попросила пассажиров отмененных рейсов покинуть аэропорт, тех, кто еще не прибыли, — не приезжать в терминалы. Тем не менее в крупных аэропортах страны ожидают рейсов тысячи путешественников.Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров.Сейчас есть выбор:Но есть и нюансы. "Аэрофлот" гарантирует полное возвращение стоимости проездных документов за отмененные рейсы, однако делать это нужно через канал приобретения билета. Если он куплен в агентстве, то сдать нужно ему, если на сайте или в кассах перевозчика — туда, но после восстановления работы IT-систем. Обработка запросов может занять до десяти дней, отмечает компания.Также пассажиры могут бесплатно переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс "Аэрофлота" в течение последующих десяти суток. Но тоже только после восстановления работы систем бронирования и регистрации.Еще вариант — узнать через кол-центр или на стойках информации в аэропортах о возможности улететь другими авиакомпаниями, если в самолете есть свободные места.Штраф под вопросом"По сути, это цифровой теракт, злоумышленный взлом информационных систем", — говорит вице-президент РСТ, генеральный директор юридической компании "Персона Грата" Георгий Мохов.При отмене рейса авиакомпания вернет пассажиру деньги за билет."Но если отмена рейса повлекла еще какие-то дополнительные убытки, то взыскать их можно только через суд", — объясняет Мохов."Авиаперевозчик несет ответственность именно за свой сегмент перелета. Если пассажир приобрел дальше билеты другой компании, то возмещение такого ущерба возможно только в судебном порядке", — уточняет эксперт.По словам юриста, бывало, что с авиакомпании взыскивали убытки в том числе за пропавшие транзитные рейсы, но только в том случае, если была подтверждена вина перевозчика."У пассажиров могут быть разнообразные планы: кто-то летит на свадьбу, концерт, выставку. Авиакомпании не могут нести ответственность за все убытки, которые возникают в связи с отменой рейсов по непредвиденным обстоятельствам, — рассказывает Мохов. — В сложившейся судебной практике, как правило, взыскания ограничиваются стоимостью самой перевозки и штрафов за задержку вылета рейса, если есть вина перевозчика".Хакерская атака — это преступление, то есть непредсказуемое внешнее воздействие. Если это будет доказано, то от ответственности в виде штрафа за задержку вылета рейсов суд компанию может освободить, говорит Мохов.Что делают туроператорыТуроператоры помогают клиентам решить проблему — например, оформить вынужденный возврат билетов или подобрать альтернативные варианты перелетов для продолжения путешествий, рассказывает эксперт РСТ, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина."Если турист согласен на изменение дат или авиакомпании, мы оперативно организуем перенос и стремимся минимизировать дискомфорт", — говорит она."В случае отмены рейса помогаем сделать вынужденный возврат билетов и предлагаем альтернативные варианты перевозки, — добавляет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. — При больших задержках предупреждаем объекты размещения о позднем заезде гостей, а ряд отелей, работающих на полном пансионе, предоставляет улетающим постояльцам ланч-боксы".Также некоторые гостиницы согласились без штрафов сдвинуть даты заезда гостей. "Аннуляции со стороны туристов единичные. Отели просят подтверждающие документы от авиакомпании и проводят отмены без удержания", — объяснила Булах.Хакеры назвали себя самиОтветственность за атаку на IT-инфраструктуру "Аэрофлота" взяли на себя два хакерских объединения. По их утверждению, они внедрялись в сети компании около года.В Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются фактами.Эксперты предполагают, что восстановление систем авиаперевозчика после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода."Один-два месяца уходит на восстановление критических систем, остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны", — объясняет ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов.Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов добавляет, что для противостояния подобным атакам необходимы решения по контролю трафика, способные глубоко анализировать Сеть, а также по защите от ботовых атак для того, чтобы отсекать любую злонамеренную автоматизацию.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031991277.html
https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986676.html
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Мария Селиванова
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туризм, туризм-важное, аэрофлот, пассажиры, авиабилеты, туристы, аэропорты, шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот", москва
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Аэрофлот, Пассажиры, Авиабилеты, туристы, Аэропорты, Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот", Москва
Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам?

В РСТ рассказали о компенсациях для пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Поломка информационных систем "Аэрофлота" переросла в масштабный кризис. Вынужденная отмена рейсов привела к коллапсу в авиасообщении компании, тысячи пассажиров застряли. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Пока специалисты борются с последствиями, пассажиры столкнулись с хаосом в аэропортах и вынуждены искать способы добраться до курортов или вернуться домой. Как справиться с ситуацией, минимизировать финансовые и временные потери — в материале РИА Новости.

В обход Москвы

"Планировали в понедельник прилететь "Аэрофлотом" из Минска в Москву. Рейс отменили, пришлось купить билеты на следующий день у авиакомпании "Белавиа", — рассказывает турист Александр. — Друзья должны завтра лететь в Санкт-Петербург через Москву. Им советуют сдать билеты "Аэрофлота" и добираться в обход столицы".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Это типичный рассказ пассажиров, не сумевших воспользоваться билетами "Аэрофлота" 28 июля.
Утром компания сообщила о перебоях в работе сервисов в результате хакерской атаки. Перевозчик предупредил о корректировке расписания полетов. Затем из-за сбоя информационных систем отменил десятки рейсов. К середине дня "Аэрофлот" выполнил 76 из 123 полетов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Перевозчик попросил пассажиров, чьи перелеты отменены, не прибывать в аэропорт.
К решению проблемы подключились Минтранс и Росавиация. Часть путешественников пересаживали на рейсы "России" и "Победы".
"Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах", — рассказали в министерстве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры ожидают вылета в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
В случае новых отмен "Аэрофлот" сократит число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Что делать пассажирам

В московском Шереметьево образовались огромные очереди: сотни пассажиров не могли ни улететь, ни вернуть деньги за билеты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Информационные табло в аэропорту пестрили надписями "отменен", многие услуги (сайт, кол-центр, мобильное приложение) стали недоступны.
Авиакомпания попросила пассажиров отмененных рейсов покинуть аэропорт, тех, кто еще не прибыли, — не приезжать в терминалы. Тем не менее в крупных аэропортах страны ожидают рейсов тысячи путешественников.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Девушка в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров.
Сейчас есть выбор:
  • можно сдать билеты;
  • переоформить их;
  • согласиться на перелет другими авиакомпаниями.
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Минтранс рассказал, как "Аэрофлот" будет действовать при отменах рейсов
28 июля, 17:22
Но есть и нюансы. "Аэрофлот" гарантирует полное возвращение стоимости проездных документов за отмененные рейсы, однако делать это нужно через канал приобретения билета. Если он куплен в агентстве, то сдать нужно ему, если на сайте или в кассах перевозчика — туда, но после восстановления работы IT-систем. Обработка запросов может занять до десяти дней, отмечает компания.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс
28 июля, 16:58
Также пассажиры могут бесплатно переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс "Аэрофлота" в течение последующих десяти суток. Но тоже только после восстановления работы систем бронирования и регистрации.
Еще вариант — узнать через кол-центр или на стойках информации в аэропортах о возможности улететь другими авиакомпаниями, если в самолете есть свободные места.

Штраф под вопросом

"По сути, это цифровой теракт, злоумышленный взлом информационных систем", — говорит вице-президент РСТ, генеральный директор юридической компании "Персона Грата" Георгий Мохов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
При отмене рейса авиакомпания вернет пассажиру деньги за билет.
"Но если отмена рейса повлекла еще какие-то дополнительные убытки, то взыскать их можно только через суд", — объясняет Мохов.
"Авиаперевозчик несет ответственность именно за свой сегмент перелета. Если пассажир приобрел дальше билеты другой компании, то возмещение такого ущерба возможно только в судебном порядке", — уточняет эксперт.
По словам юриста, бывало, что с авиакомпании взыскивали убытки в том числе за пропавшие транзитные рейсы, но только в том случае, если была подтверждена вина перевозчика.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры ожидают вылета в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
"У пассажиров могут быть разнообразные планы: кто-то летит на свадьбу, концерт, выставку. Авиакомпании не могут нести ответственность за все убытки, которые возникают в связи с отменой рейсов по непредвиденным обстоятельствам, — рассказывает Мохов. — В сложившейся судебной практике, как правило, взыскания ограничиваются стоимостью самой перевозки и штрафов за задержку вылета рейса, если есть вина перевозчика".
Хакерская атака — это преступление, то есть непредсказуемое внешнее воздействие. Если это будет доказано, то от ответственности в виде штрафа за задержку вылета рейсов суд компанию может освободить, говорит Мохов.

Что делают туроператоры

Туроператоры помогают клиентам решить проблему — например, оформить вынужденный возврат билетов или подобрать альтернативные варианты перелетов для продолжения путешествий, рассказывает эксперт РСТ, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
"Если турист согласен на изменение дат или авиакомпании, мы оперативно организуем перенос и стремимся минимизировать дискомфорт", — говорит она.
"В случае отмены рейса помогаем сделать вынужденный возврат билетов и предлагаем альтернативные варианты перевозки, — добавляет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. — При больших задержках предупреждаем объекты размещения о позднем заезде гостей, а ряд отелей, работающих на полном пансионе, предоставляет улетающим постояльцам ланч-боксы".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эксперт оценил сроки восстановления систем "Аэрофлота" после кибератаки
28 июля, 14:59
Также некоторые гостиницы согласились без штрафов сдвинуть даты заезда гостей. "Аннуляции со стороны туристов единичные. Отели просят подтверждающие документы от авиакомпании и проводят отмены без удержания", — объяснила Булах.

Хакеры назвали себя сами

Ответственность за атаку на IT-инфраструктуру "Аэрофлота" взяли на себя два хакерских объединения. По их утверждению, они внедрялись в сети компании около года.
© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта Шереметьево
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта Шереметьево
В Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются фактами.
Эксперты предполагают, что восстановление систем авиаперевозчика после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились
28 июля, 17:41
"Один-два месяца уходит на восстановление критических систем, остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны", — объясняет ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов.
Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов добавляет, что для противостояния подобным атакам необходимы решения по контролю трафика, способные глубоко анализировать Сеть, а также по защите от ботовых атак для того, чтобы отсекать любую злонамеренную автоматизацию.
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В "Аэрофлоте" сообщили о продолжении работы на фоне ограничений
28 июля, 16:10
 
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