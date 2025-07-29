Цифровой теракт: глобальный сбой в "Аэрофлоте" — а что делать пассажирам?
В РСТ рассказали о компенсациях для пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Поломка информационных систем "Аэрофлота" переросла в масштабный кризис. Вынужденная отмена рейсов привела к коллапсу в авиасообщении компании, тысячи пассажиров застряли. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Пока специалисты борются с последствиями, пассажиры столкнулись с хаосом в аэропортах и вынуждены искать способы добраться до курортов или вернуться домой. Как справиться с ситуацией, минимизировать финансовые и временные потери — в материале РИА Новости.
В обход Москвы
"Планировали в понедельник прилететь "Аэрофлотом" из Минска в Москву. Рейс отменили, пришлось купить билеты на следующий день у авиакомпании "Белавиа", — рассказывает турист Александр. — Друзья должны завтра лететь в Санкт-Петербург через Москву. Им советуют сдать билеты "Аэрофлота" и добираться в обход столицы".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры у стоек регистрации авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Это типичный рассказ пассажиров, не сумевших воспользоваться билетами "Аэрофлота" 28 июля.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Перевозчик попросил пассажиров, чьи перелеты отменены, не прибывать в аэропорт.
К решению проблемы подключились Минтранс и Росавиация. Часть путешественников пересаживали на рейсы "России" и "Победы".
"Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах", — рассказали в министерстве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
В случае новых отмен "Аэрофлот" сократит число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Что делать пассажирам
В московском Шереметьево образовались огромные очереди: сотни пассажиров не могли ни улететь, ни вернуть деньги за билеты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Мужчина фотографирует табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Информационные табло в аэропорту пестрили надписями "отменен", многие услуги (сайт, кол-центр, мобильное приложение) стали недоступны.
Авиакомпания попросила пассажиров отмененных рейсов покинуть аэропорт, тех, кто еще не прибыли, — не приезжать в терминалы. Тем не менее в крупных аэропортах страны ожидают рейсов тысячи путешественников.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Девушка в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров.
Сейчас есть выбор:
- можно сдать билеты;
- переоформить их;
- согласиться на перелет другими авиакомпаниями.
Но есть и нюансы. "Аэрофлот" гарантирует полное возвращение стоимости проездных документов за отмененные рейсы, однако делать это нужно через канал приобретения билета. Если он куплен в агентстве, то сдать нужно ему, если на сайте или в кассах перевозчика — туда, но после восстановления работы IT-систем. Обработка запросов может занять до десяти дней, отмечает компания.
Также пассажиры могут бесплатно переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс "Аэрофлота" в течение последующих десяти суток. Но тоже только после восстановления работы систем бронирования и регистрации.
Еще вариант — узнать через кол-центр или на стойках информации в аэропортах о возможности улететь другими авиакомпаниями, если в самолете есть свободные места.
Штраф под вопросом
"По сути, это цифровой теракт, злоумышленный взлом информационных систем", — говорит вице-президент РСТ, генеральный директор юридической компании "Персона Грата" Георгий Мохов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
При отмене рейса авиакомпания вернет пассажиру деньги за билет.
"Но если отмена рейса повлекла еще какие-то дополнительные убытки, то взыскать их можно только через суд", — объясняет Мохов.
"Авиаперевозчик несет ответственность именно за свой сегмент перелета. Если пассажир приобрел дальше билеты другой компании, то возмещение такого ущерба возможно только в судебном порядке", — уточняет эксперт.
По словам юриста, бывало, что с авиакомпании взыскивали убытки в том числе за пропавшие транзитные рейсы, но только в том случае, если была подтверждена вина перевозчика.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры ожидают вылета в терминале В международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
"У пассажиров могут быть разнообразные планы: кто-то летит на свадьбу, концерт, выставку. Авиакомпании не могут нести ответственность за все убытки, которые возникают в связи с отменой рейсов по непредвиденным обстоятельствам, — рассказывает Мохов. — В сложившейся судебной практике, как правило, взыскания ограничиваются стоимостью самой перевозки и штрафов за задержку вылета рейса, если есть вина перевозчика".
Хакерская атака — это преступление, то есть непредсказуемое внешнее воздействие. Если это будет доказано, то от ответственности в виде штрафа за задержку вылета рейсов суд компанию может освободить, говорит Мохов.
Что делают туроператоры
Туроператоры помогают клиентам решить проблему — например, оформить вынужденный возврат билетов или подобрать альтернативные варианты перелетов для продолжения путешествий, рассказывает эксперт РСТ, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Табло вылета в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
"Если турист согласен на изменение дат или авиакомпании, мы оперативно организуем перенос и стремимся минимизировать дискомфорт", — говорит она.
"В случае отмены рейса помогаем сделать вынужденный возврат билетов и предлагаем альтернативные варианты перевозки, — добавляет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. — При больших задержках предупреждаем объекты размещения о позднем заезде гостей, а ряд отелей, работающих на полном пансионе, предоставляет улетающим постояльцам ланч-боксы".
Также некоторые гостиницы согласились без штрафов сдвинуть даты заезда гостей. "Аннуляции со стороны туристов единичные. Отели просят подтверждающие документы от авиакомпании и проводят отмены без удержания", — объяснила Булах.
Хакеры назвали себя сами
Ответственность за атаку на IT-инфраструктуру "Аэрофлота" взяли на себя два хакерских объединения. По их утверждению, они внедрялись в сети компании около года.
В Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются фактами.
Эксперты предполагают, что восстановление систем авиаперевозчика после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода.
"Один-два месяца уходит на восстановление критических систем, остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов и возврат доверия клиентов. Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны", — объясняет ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов.
Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов добавляет, что для противостояния подобным атакам необходимы решения по контролю трафика, способные глубоко анализировать Сеть, а также по защите от ботовых атак для того, чтобы отсекать любую злонамеренную автоматизацию.