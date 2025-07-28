https://ria.ru/20250728/zhukovskiy-2032023621.html
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили - РИА Новости, 28.07.2025
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили
Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:13:00+03:00
2025-07-28T20:13:00+03:00
2025-07-28T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили в "Жуковском".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031992374.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хакерская атака на "аэрофлот", жуковский, общество, россия
Хакерская атака на "Аэрофлот", Жуковский, Общество, Россия
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили, нарушений расписания не произошло