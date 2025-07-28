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Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили - РИА Новости, 28.07.2025
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20:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zhukovskiy-2032023621.html
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили - РИА Новости, 28.07.2025
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили
Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:13:00+03:00
2025-07-28T20:13:00+03:00
хакерская атака на "аэрофлот"
жуковский
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту. "Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили в "Жуковском".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031992374.html
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4.7
96
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хакерская атака на "аэрофлот", жуковский, общество, россия
Хакерская атака на "Аэрофлот", Жуковский, Общество, Россия
Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили

Работу сайта аэропорта Жуковский восстановили, нарушений расписания не произошло

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена, временный сбой не вызвал нарушений расписания и сбоев обслуживания пассажиров, сообщили РИА Новости в аэропорту.
«
"Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сообщили в "Жуковском".
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