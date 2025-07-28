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В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2025
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина
Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:35:00+03:00
2025-07-28T21:35:00+03:00
2025-07-28T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство получило повреждения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина
Гладков: жительница белгородского Шебекино ранена при атаке дрона ВСУ на машину