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В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:35 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zhenschina-2032032413.html
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2025
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина
Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:35:00+03:00
2025-07-28T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В городе Шебекино в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство получило повреждения.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина

Гладков: жительница белгородского Шебекино ранена при атаке дрона ВСУ на машину

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В городе Шебекино в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что транспортное средство получило повреждения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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