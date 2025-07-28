https://ria.ru/20250728/zhenschina-2032032413.html

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.07.2025

В Шебекино при атаке украинского дрона пострадала женщина

Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:35:00+03:00

2025-07-28T21:35:00+03:00

2025-07-28T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство получило повреждения.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков