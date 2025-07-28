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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 28.07.2025
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06:53 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031827398.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 28.07.2025
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:53:00+03:00
2025-07-28T06:53:00+03:00
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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. По данным управления, очаг залегал на глубине в 50 метров. Максимальная сила подземных толчков достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.
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в мире, япония, хоккайдо
В мире, Япония, Хоккайдо
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Fotolia / mastercylinderМыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / mastercylinder
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
По данным управления, очаг залегал на глубине в 50 метров.
Максимальная сила подземных толчков достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
У Северных Курил произошло землетрясение
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В миреЯпонияХоккайдо
 
 
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