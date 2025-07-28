https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031827398.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 28.07.2025
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:53:00+03:00
2025-07-28T06:53:00+03:00
2025-07-28T06:53:00+03:00
в мире
япония
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115573/27/1155732782_0:85:2000:1210_1920x0_80_0_0_15d85946bf7bf899844b01b31eaea641.jpg
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. По данным управления, очаг залегал на глубине в 50 метров. Максимальная сила подземных толчков достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.
https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031815478.html
япония
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115573/27/1155732782_152:0:1932:1335_1920x0_80_0_0_d2e7555bf099dda645b9fc0c1aea815c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3