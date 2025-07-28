https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031827398.html

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 28.07.2025

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T06:53:00+03:00

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ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. По данным управления, очаг залегал на глубине в 50 метров. Максимальная сила подземных толчков достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.

https://ria.ru/20250728/zemletryasenie-2031815478.html

япония

хоккайдо

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в мире, япония, хоккайдо