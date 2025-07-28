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На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
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14:53 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031949175.html
На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025
На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показаться себя перед своими западными спонсорами, заявил экс-посол... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:53:00+03:00
2025-07-28T14:53:00+03:00
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показаться себя перед своими западными спонсорами, заявил экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену."Зеленский – шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами", — указал он.Прауд отметил, что таким образом политик оспорит заявления об отсутствии у него легитимной власти на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил 25 июля, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.Встреча стран на высшем уровне, как пояснил Песков, должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркнул пресс-секретарь.
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031850190.html
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В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Великобритания, Дмитрий Песков
На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

Прауд: Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы показать себя перед Западом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показаться себя перед своими западными спонсорами, заявил экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.
«
"Зеленский – шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами", — указал он.
Посетители на смотровой площадке рейхстага - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
Вчера, 10:19
Прауд отметил, что таким образом политик оспорит заявления об отсутствии у него легитимной власти на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил 25 июля, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.
Встреча стран на высшем уровне, как пояснил Песков, должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркнул пресс-секретарь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 09:40
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВеликобританияДмитрий Песков
 
 
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