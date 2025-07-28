https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031949175.html

На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным - РИА Новости, 28.07.2025

На Западе рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показаться себя перед своими западными спонсорами, заявил экс-посол... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:53:00+03:00

2025-07-28T14:53:00+03:00

2025-07-28T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показаться себя перед своими западными спонсорами, заявил экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену."Зеленский – шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами", — указал он.Прауд отметил, что таким образом политик оспорит заявления об отсутствии у него легитимной власти на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил 25 июля, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу.Встреча стран на высшем уровне, как пояснил Песков, должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркнул пресс-секретарь.

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031850190.html

https://ria.ru/20250728/bloomberg-2031841724.html

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