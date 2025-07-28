https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html

"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского

"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025

"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского

Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:01:00+03:00

2025-07-28T09:01:00+03:00

2025-07-28T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube."Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал он.По словам аналитика, если Зеленский и его офис упустят столицу, то занимаемый им пост подвергнут сомнению, а его позиции будут зависеть от дальнейшей поддержки Запада, которую уже нельзя будет ожидать как само собой разумеющуюся.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского диктатором без выборов и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250728/pobeda-2031764608.html

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вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский, александр меркурис, сша, киев, украина, в мире