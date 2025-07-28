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"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025
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09:01 28.07.2025 (обновлено: 10:59 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:01:00+03:00
2025-07-28T10:59:00+03:00
вооруженные силы украины
дональд трамп
владимир зеленский
александр меркурис
сша
киев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube."Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии &lt;..&gt;, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал он.По словам аналитика, если Зеленский и его офис упустят столицу, то занимаемый им пост подвергнут сомнению, а его позиции будут зависеть от дальнейшей поддержки Запада, которую уже нельзя будет ожидать как само собой разумеющуюся.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского диктатором без выборов и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250728/pobeda-2031764608.html
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вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский, александр меркурис, сша, киев, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, США, Киев, Украина, В мире
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского

Меркурис: Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ, чтобы сохранить пост

© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал он.
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По словам аналитика, если Зеленский и его офис упустят столицу, то занимаемый им пост подвергнут сомнению, а его позиции будут зависеть от дальнейшей поддержки Запада, которую уже нельзя будет ожидать как само собой разумеющуюся.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского диктатором без выборов и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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Вооруженные силы УкраиныДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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