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"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:01:00+03:00
2025-07-28T09:01:00+03:00
2025-07-28T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы удержать политический контроль над Украиной и сохранить свой пост, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube."Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной", — сказал он.По словам аналитика, если Зеленский и его офис упустят столицу, то занимаемый им пост подвергнут сомнению, а его позиции будут зависеть от дальнейшей поддержки Запада, которую уже нельзя будет ожидать как само собой разумеющуюся.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского диктатором без выборов и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, США, Киев, Украина, В мире
"Вдали от Киева". На Западе раскрыли хитрый план Зеленского
Меркурис: Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ, чтобы сохранить пост