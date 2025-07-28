https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031815203.html

"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому

"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2025

"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому

США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T01:05:00+03:00

2025-07-28T01:05:00+03:00

2025-07-28T01:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть", — написал парламентарий.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250727/ssha-2031791960.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, сеймур херш, верховная рада украины, вооруженные силы украины