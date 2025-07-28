Рейтинг@Mail.ru
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031815203.html
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2025
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому
США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T01:05:00+03:00
2025-07-28T01:05:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
сеймур херш
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть", — написал парламентарий.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250727/ssha-2031791960.html
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbcf95f623bc57613faf2ef37de922f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, сеймур херш, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Сеймур Херш, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому

Дубинский: США ведут Зеленского к отстранению от власти

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть", — написал парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор
Вчера, 20:34
Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
Вчера, 17:52
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСеймур ХершВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала