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"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому - РИА Новости, 28.07.2025
"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому
США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T01:05:00+03:00
2025-07-28T01:05:00+03:00
2025-07-28T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США решительно настроены на отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть", — написал парламентарий.Американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
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"Только один путь": в Киеве пришли в ужас от нового удара по Зеленскому
Дубинский: США ведут Зеленского к отстранению от власти