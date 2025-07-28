https://ria.ru/20250728/zaes-2031973668.html
Украинцы оказывают давление на персонал ЗАЭС, заявил Ульянов
Украинцы оказывают давление на персонал ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.07.2025
Украинцы оказывают давление на персонал ЗАЭС, заявил Ульянов
Украинцы оказывают колоссальное психологическое давление на персонал Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:13:00+03:00
2025-07-28T16:13:00+03:00
2025-07-28T16:13:00+03:00
в мире
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энергодар
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михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинцы оказывают колоссальное психологическое давление на персонал Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В случае с ЗАЭС - давление (психологическое - ред.) колоссальное. Во-первых, в соцсетях украинцы, по сути дела, ведут кампанию психологического террора, адресуясь к конкретным лицам, сотрудникам, даже к официанткам, работающим в столовой, с угрозами их жизни, безопасности, здоровью. С другой стороны, они осуществляют обстрелы Энергодара, где живут сотрудники станции и члены их семей", - сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
https://ria.ru/20250728/veschestva-2031956206.html
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в мире, россия, энергодар, днепр (река), михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Днепр (река), Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС
Украинцы оказывают давление на персонал ЗАЭС, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: украинцы оказывают колоссальное давление на персонал ЗАЭС