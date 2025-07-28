https://ria.ru/20250728/zabolevaemost-2031993786.html

В ФМБА рассказали о снижении заболеваемости детей гепатитами

В ФМБА рассказали о снижении заболеваемости детей гепатитами - РИА Новости, 28.07.2025

В ФМБА рассказали о снижении заболеваемости детей гепатитами

Заболеваемость детей хроническими вирусными гепатитами в РФ стабильно снижается, за последние годы она сократилась более чем в два раза, заявил президент... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:31:00+03:00

2025-07-28T17:31:00+03:00

2025-07-28T17:31:00+03:00

здоровье - общество

россия

юрий лобзин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заболеваемость детей хроническими вирусными гепатитами в РФ стабильно снижается, за последние годы она сократилась более чем в два раза, заявил президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Юрий Лобзин. "Заболеваемость детей хроническими вирусными гепатитами в нашей стране, в Российской Федерации, стабильно снижается. Это приятная цифра. За последние годы она снизилась существенно, более чем в два раза - с 2,4 на 100 тысяч детей до 0,9 в 2024 году на 100 тысяч детей. Это, конечно, самый низкий показатель за весь период наблюдения", - сказал Лобзин в ходе пресс-конференции "Борьба с гепатитом С в России: первые результаты федерального проекта". Он добавил, что в 2024 году у детей выявлено 284 новых случая хронического гепатита С, это меньше, чем в предыдущие годы.

https://ria.ru/20250728/rossija-2031851750.html

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здоровье - общество, россия, юрий лобзин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)