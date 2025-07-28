https://ria.ru/20250728/vzryvy-2031832704.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:20:00+03:00
2025-07-28T08:20:00+03:00
2025-07-28T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 7:51 на всей территории страны объявили воздушную тревогу.В ночь на понедельник местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области. В 2:19 там запустили сигнал ракетной опасности. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250728/donbass-2030817565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги