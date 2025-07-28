Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 28.07.2025 (обновлено: 10:51 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/vzryvy-2031832704.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.07.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:20:00+03:00
2025-07-28T10:51:00+03:00
в мире
украина
хмельницкая область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 7:51 на всей территории страны объявили воздушную тревогу.В ночь на понедельник местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области. В 2:19 там запустили сигнал ракетной опасности. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250728/donbass-2030817565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
хмельницкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Хмельницкой области слышны взрывы", — говорится в публикации.
Школа, ставшая убежищем для жителей Горловки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Не щадят никого". Признания жителей самого обстреливаемого в России города
08:00
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 7:51 на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ночь на понедельник местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области. В 2:19 там запустили сигнал ракетной опасности.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаХмельницкая областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала