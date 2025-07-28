https://ria.ru/20250728/vystavka-2032028575.html

В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая

В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая - РИА Новости, 28.07.2025

В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая

Выставка громадного урожая откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 20 сентября, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:02:00+03:00

2025-07-28T21:02:00+03:00

2025-07-28T21:02:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выставка громадного урожая откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 20 сентября, сообщается в Telegram-канале площадки. "Двадцатого сентября - грандиозное открытие знаменитой выставки самого громадного урожая России в Аптекарском огороде", - говорится в сообщении. Уточняется, что за день до открытия пройдет торжественное взвешивание гигантских овощей и фиксация национальных рекордов в Книге рекордов России. Главным участником выставки станет Александр Чусов. "Его тыква Вульф достигла расчетной массы в 834 килограмма. Рекорд России... 817 килограмм. Это значит, что на данный момент Вульф является потенциальным рекордсменом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250505/moskva-2014960561.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия