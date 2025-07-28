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В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая
В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая - РИА Новости, 28.07.2025
В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая
Выставка громадного урожая откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 20 сентября, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:02:00+03:00
2025-07-28T21:02:00+03:00
2025-07-28T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выставка громадного урожая откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 20 сентября, сообщается в Telegram-канале площадки. "Двадцатого сентября - грандиозное открытие знаменитой выставки самого громадного урожая России в Аптекарском огороде", - говорится в сообщении. Уточняется, что за день до открытия пройдет торжественное взвешивание гигантских овощей и фиксация национальных рекордов в Книге рекордов России. Главным участником выставки станет Александр Чусов. "Его тыква Вульф достигла расчетной массы в 834 килограмма. Рекорд России... 817 килограмм. Это значит, что на данный момент Вульф является потенциальным рекордсменом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/moskva-2014960561.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В Ботаническом саду МГУ пройдет выставка громадного урожая
Выставка громадного урожая откроется в Ботаническом саду МГУ 20 сентября