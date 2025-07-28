https://ria.ru/20250728/vsu-2031904699.html

ВСУ за сутки потеряли до 270 боевиков в зоне действий "Южной"

ВСУ за сутки потеряли до 270 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 28.07.2025

ВСУ за сутки потеряли до 270 боевиков в зоне действий "Южной"

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 270 украинских боевиков, танк, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия за сутки, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:05:00+03:00

2025-07-28T13:05:00+03:00

2025-07-28T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 270 украинских боевиков, танк, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250728/osvobozhdenie-2031901684.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины