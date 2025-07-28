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ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 28.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра"
Украинские войска потеряли за сутки более 395 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:02:00+03:00
2025-07-28T13:02:00+03:00
2025-07-28T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 395 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 395 военных в зоне действий "Центра"