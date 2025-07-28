https://ria.ru/20250728/vsu-2031903534.html

ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 28.07.2025

ВСУ за сутки потеряли более 395 боевиков в зоне действий "Центра"

Украинские войска потеряли за сутки более 395 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:02:00+03:00

2025-07-28T13:02:00+03:00

2025-07-28T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 395 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины