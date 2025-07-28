https://ria.ru/20250728/vostok-2031904306.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Киев за... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:04:00+03:00

2025-07-28T13:04:00+03:00

2025-07-28T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 205 военнослужащих, уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад материальных средств", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины