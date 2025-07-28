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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Киев за... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:04:00+03:00
2025-07-28T13:04:00+03:00
2025-07-28T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 205 военнослужащих, уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад материальных средств", - добавляется в сводке ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне ответственности "Востока"