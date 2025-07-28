https://ria.ru/20250728/volodin-2031842469.html
Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси
Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2025
Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:42:00+03:00
2025-07-28T09:42:00+03:00
2025-07-28T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси, сообщается на сайте Госдумы. Россия 28 июля отмечает День Крещения Руси. В качестве памятной даты этот праздник был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года. "Поздравляю с Днем Крещения Руси. Принятие христианства святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году заложило основы формирования духовно-нравственных ценностей, способствовало распространению культуры и просвещения", - заявил Володин, слова которого приводятся на сайте ГД. По словам председателя Госдумы, бережно храня вековые традиции, Русская православная церковь вносит вклад в консолидацию общества, укрепление межконфессионального согласия и единства многонационального народа России. Володин пожелал всем здоровья и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250725/religiya-2031509037.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси
Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси