https://ria.ru/20250728/vladivostok-2031833654.html
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды - РИА Новости, 28.07.2025
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды
Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:24:00+03:00
2025-07-28T08:24:00+03:00
2025-07-28T08:24:00+03:00
происшествия
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону. В соцсетях и местных СМИ появилось видео, на котором раздетый мужчина стоит возле кассы магазина. На кадрах слышно, как женщина пытается вывести его из помещения. "В магазин, расположенный в районе улицы Багратиона, вошёл голый мужчина… Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Владивостока. Мужчину передали медикам для прохождения обследования и лечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды
Во Владивостоке задержали мужчину, зашедшего в магазин без одежды