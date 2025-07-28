https://ria.ru/20250728/vladivostok-2031833654.html

Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды

Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды - РИА Новости, 28.07.2025

Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды

Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:24:00+03:00

2025-07-28T08:24:00+03:00

2025-07-28T08:24:00+03:00

происшествия

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону. В соцсетях и местных СМИ появилось видео, на котором раздетый мужчина стоит возле кассы магазина. На кадрах слышно, как женщина пытается вывести его из помещения. "В магазин, расположенный в районе улицы Багратиона, вошёл голый мужчина… Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Владивостока. Мужчину передали медикам для прохождения обследования и лечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)