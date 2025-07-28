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Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды - РИА Новости, 28.07.2025
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08:24 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/vladivostok-2031833654.html
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды - РИА Новости, 28.07.2025
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды
Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:24:00+03:00
2025-07-28T08:24:00+03:00
происшествия
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону. В соцсетях и местных СМИ появилось видео, на котором раздетый мужчина стоит возле кассы магазина. На кадрах слышно, как женщина пытается вывести его из помещения. "В магазин, расположенный в районе улицы Багратиона, вошёл голый мужчина… Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Владивостока. Мужчину передали медикам для прохождения обследования и лечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html
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происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды

Во Владивостоке задержали мужчину, зашедшего в магазин без одежды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях и местных СМИ появилось видео, на котором раздетый мужчина стоит возле кассы магазина. На кадрах слышно, как женщина пытается вывести его из помещения.
"В магазин, расположенный в районе улицы Багратиона, вошёл голый мужчина… Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Владивостока. Мужчину передали медикам для прохождения обследования и лечения", - говорится в сообщении.
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