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ВКонтакте: каждый четвёртый пользователь рунета лоялен к AI-контенту - РИА Новости, 28.07.2025
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13:36 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/vkontakte-2031920876.html
ВКонтакте: каждый четвёртый пользователь рунета лоялен к AI-контенту
ВКонтакте: каждый четвёртый пользователь рунета лоялен к AI-контенту - РИА Новости, 28.07.2025
ВКонтакте: каждый четвёртый пользователь рунета лоялен к AI-контенту
ВКонтакте провела опрос и выяснила, как зрители и авторы воспринимают AI-контент. Пока нейросети используют немногие, но интерес к ним стремительно растёт —... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:36:00+03:00
2025-07-28T13:36:00+03:00
соцсети
вконтакте
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВКонтакте провела опрос и выяснила, как зрители и авторы воспринимают AI-контент. Пока нейросети используют немногие, но интерес к ним стремительно растёт — особенно в визуальных форматах: иллюстрациях, обложках и текстах. Искусственный интеллект воспринимается как редкий, но уже привычный инструмент, особенно среди молодёжи.Интерес к созданию AI-контента растёт55% создателей контента рассматривают нейросети в качестве своего инструмента. Среди авторов, публикующих посты, видео и клипы ВКонтакте, 13% признались, что уже используют их для создания контента, 42% хотят попробовать. Самые популярные способы применения AI: арты и иллюстрации — 34%, мемы, истории, клипы, короткие текстовые посты — 31%.64% зрителей уверены, что способны распознать AI-контент — мужчины отвечают так заметно чаще: 74% против 58% у женщин. Главный идентификатор — слишком идеальное или "гладкое" оформление.30% пользователей верят, что в будущем станут использовать или смотреть AI-контент чаще. Среди молодёжи 18–24 лет этот показатель достигает 44%. По мнению зрителей, нейроконтент неуместен в личных историях — так считают 49%, в новостях — 48%, в аналитике — 34%.Зрителям важен авторский почерк27% зрителей положительно относятся к AI-контенту — чаще всего это молодёжь до 24 лет. 55% настроены нейтрально. Лояльность возрастает, если автор дорабатывает контент вручную — тогда позитивное отношение вырастает до 37%. Пользователи ВКонтакте предпочитают чаще видеть оригинальный авторский контент: по данным соцсети, на таких авторов подписываются в три раза чаще, а их посты пересылают на 27% чаще, чем заимствованный контент.71% зрителей считают, что авторам следует отмечать использование AI при публикации контента. Каждый третий чувствовал себя обманутым, узнав, что пост сгенерировала нейросеть — особенно если это не было указано. Только 10% доверяют AI-контенту так же, как оригинальному. Каждый второй пользователь относится к AI-контенту с недоверием — или вовсе ему не доверяет.Опрос проведён в июне 2025 года, в нём приняли участие более 1 000 пользователей из разных городов России.
https://ria.ru/20250724/imena-2031134969.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соцсети, вконтакте, искусственный интеллект (ии)
Соцсети, ВКонтакте, Искусственный интеллект (ИИ)

ВКонтакте: каждый четвёртый пользователь рунета лоялен к AI-контенту

© Depositphotos.com / VitalikRadkoРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Работа за компьютером . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВКонтакте провела опрос и выяснила, как зрители и авторы воспринимают AI-контент. Пока нейросети используют немногие, но интерес к ним стремительно растёт — особенно в визуальных форматах: иллюстрациях, обложках и текстах. Искусственный интеллект воспринимается как редкий, но уже привычный инструмент, особенно среди молодёжи.
Интерес к созданию AI-контента растёт
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55% создателей контента рассматривают нейросети в качестве своего инструмента. Среди авторов, публикующих посты, видео и клипы ВКонтакте, 13% признались, что уже используют их для создания контента, 42% хотят попробовать. Самые популярные способы применения AI: арты и иллюстрации — 34%, мемы, истории, клипы, короткие текстовые посты — 31%.
64% зрителей уверены, что способны распознать AI-контент — мужчины отвечают так заметно чаще: 74% против 58% у женщин. Главный идентификатор — слишком идеальное или "гладкое" оформление.
30% пользователей верят, что в будущем станут использовать или смотреть AI-контент чаще. Среди молодёжи 18–24 лет этот показатель достигает 44%. По мнению зрителей, нейроконтент неуместен в личных историях — так считают 49%, в новостях — 48%, в аналитике — 34%.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеОпрос "Что пользователи ВКонтакте думают об AI-контенте"
Опрос Что пользователи ВКонтакте думают об AI-контенте - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Опрос "Что пользователи ВКонтакте думают об AI-контенте"

Зрителям важен авторский почерк

27% зрителей положительно относятся к AI-контенту — чаще всего это молодёжь до 24 лет. 55% настроены нейтрально. Лояльность возрастает, если автор дорабатывает контент вручную — тогда позитивное отношение вырастает до 37%. Пользователи ВКонтакте предпочитают чаще видеть оригинальный авторский контент: по данным соцсети, на таких авторов подписываются в три раза чаще, а их посты пересылают на 27% чаще, чем заимствованный контент.
71% зрителей считают, что авторам следует отмечать использование AI при публикации контента. Каждый третий чувствовал себя обманутым, узнав, что пост сгенерировала нейросеть — особенно если это не было указано. Только 10% доверяют AI-контенту так же, как оригинальному. Каждый второй пользователь относится к AI-контенту с недоверием — или вовсе ему не доверяет.
Опрос проведён в июне 2025 года, в нём приняли участие более 1 000 пользователей из разных городов России.
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