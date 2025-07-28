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"Все рухнет". СМИ раскрыли, как Запад может уничтожить Украину - РИА Новости, 28.07.2025
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15:21 28.07.2025 (обновлено: 15:33 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031959170.html
"Все рухнет". СМИ раскрыли, как Запад может уничтожить Украину
"Все рухнет". СМИ раскрыли, как Запад может уничтожить Украину - РИА Новости, 28.07.2025
"Все рухнет". СМИ раскрыли, как Запад может уничтожить Украину
Если бы Запад остановил помощь Украине, она бы рухнула, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:21:00+03:00
2025-07-28T15:33:00+03:00
нато
дмитрий песков
украина
в мире
россия
киев
сергей лавров
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если бы Запад остановил помощь Украине, она бы рухнула, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico."Достаточно было бы заблокировать военную и финансовую помощь, и все бы рухнуло, но Запад не может этого сделать, потому что он в заложниках собственной политической и идеологической позиции", — говорится в материале.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву приходится все время клянчить вооружения у Запада.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031837245.html
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нато, дмитрий песков, украина, в мире, россия, киев, сергей лавров
НАТО, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Россия, Киев, Сергей Лавров
"Все рухнет". СМИ раскрыли, как Запад может уничтожить Украину

L’Antidiplomatico: если Запад остановит помощь Украине, она рухнет

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если бы Запад остановил помощь Украине, она бы рухнула, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
"Достаточно было бы заблокировать военную и финансовую помощь, и все бы рухнуло, но Запад не может этого сделать, потому что он в заложниках собственной политической и идеологической позиции", — говорится в материале.
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На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву приходится все время клянчить вооружения у Запада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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"По WhatsApp". СМИ раскрыли, чем Трамп удивил мировых лидеров
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НАТОДмитрий ПесковУкраинаВ миреРоссияКиевСергей Лавров
 
 
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