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На Украине требуют вернуть трансляции Рады перед голосованием по НАБУ и САП - РИА Новости, 28.07.2025
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13:42 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031923754.html
На Украине требуют вернуть трансляции Рады перед голосованием по НАБУ и САП
На Украине требуют вернуть трансляции Рады перед голосованием по НАБУ и САП - РИА Новости, 28.07.2025
На Украине требуют вернуть трансляции Рады перед голосованием по НАБУ и САП
Более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:42:00+03:00
2025-07-28T13:42:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на ближайшем заседании парламента, сообщает движение "Честно". На сайте движения более 50 организаций и ведущих СМИ Украины подписали открытое заявление с призывом восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Рады начиная с ближайшего. "Это базовое условие прозрачности, которое имеет особое значение сейчас. Ведь уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать чрезвычайно важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном на указанном сайте. Журналисты подчеркивают, что онлайн-трансляции Рады обеспечат прозрачность принятия решений украинским парламентом. Высший законодательный орган Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
На Украине требуют вернуть трансляции Рады перед голосованием по НАБУ и САП

На Украине призвали возобновить трансляции Рады перед голосованием по НАБУ и САП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль по законопроекту о восстановлении независимости национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на ближайшем заседании парламента, сообщает движение "Честно".
На сайте движения более 50 организаций и ведущих СМИ Украины подписали открытое заявление с призывом восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Рады начиная с ближайшего. "Это базовое условие прозрачности, которое имеет особое значение сейчас. Ведь уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать чрезвычайно важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном на указанном сайте.
Журналисты подчеркивают, что онлайн-трансляции Рады обеспечат прозрачность принятия решений украинским парламентом.
Высший законодательный орган Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде
Вчера, 13:38
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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