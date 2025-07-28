Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией
Трамп видит потенциал для торговли с РФ, особенно по редкоземельным металлам
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел, и я представлял активную торговлю с Россией. У них много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.
В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.
В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.