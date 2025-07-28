https://ria.ru/20250728/tramp-2031983874.html

Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией

Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:45:00+03:00

2025-07-28T16:45:00+03:00

2025-07-28T17:24:00+03:00

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам."Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел, и я представлял активную торговлю с Россией. У них много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031982391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дональд трамп, в мире