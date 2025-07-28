Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 28.07.2025 (обновлено: 17:24 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031983874.html
Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией
Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:45:00+03:00
2025-07-28T17:24:00+03:00
россия
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193140_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_499b2399b0c543ab953fbff97342b7fe.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам."Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел, и я представлял активную торговлю с Россией. У них много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031982391.html
https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031979081.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193140_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_8c7d7638c4245b4f8eca5434131e1f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дональд трамп, в мире
Россия, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией

Трамп видит потенциал для торговли с РФ, особенно по редкоземельным металлам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел, и я представлял активную торговлю с Россией. У них много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп заявил, что не исключает заключения соглашения с Россией
Вчера, 16:41
В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.
В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Вчера, 16:27
 
РоссияДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала