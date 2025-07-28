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Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
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16:36 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/tramp-2031981548.html
Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине
Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:36:00+03:00
2025-07-28T16:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. "Да, я бы сказал, 10–12 дней. Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?" — заявил он в беседе с журналистами во время визита в Шотландию. Ранее Трамп уже упоминал о намерении сократить прежний срок в 50 дней, пояснив, что "не видит прогресса" и "уже знает", каким будет ответ Москвы.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине

Трамп намерен объявить о новом сроке для перемирия на Украине сегодня или завтра

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
«
"Да, я бы сказал, 10–12 дней. Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?" — заявил он в беседе с журналистами во время визита в Шотландию.
Ранее Трамп уже упоминал о намерении сократить прежний срок в 50 дней, пояснив, что "не видит прогресса" и "уже знает", каким будет ответ Москвы.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине
Вчера, 16:10
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
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