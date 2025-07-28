https://ria.ru/20250728/tramp-2031981548.html

Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине

Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп в ближайшее время объявит о новом сроке для перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:36:00+03:00

2025-07-28T16:36:00+03:00

2025-07-28T16:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке, отведённом для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. "Да, я бы сказал, 10–12 дней. Я, вероятно, объявлю об этом сегодня вечером или завтра. Но нет смысла ждать. Если ты знаешь, каким будет ответ, зачем тянуть?" — заявил он в беседе с журналистами во время визита в Шотландию. Ранее Трамп уже упоминал о намерении сократить прежний срок в 50 дней, пояснив, что "не видит прогресса" и "уже знает", каким будет ответ Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп