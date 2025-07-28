Рейтинг@Mail.ru
Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 28.07.2025 (обновлено: 12:05 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031877939.html
Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров
Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:52:00+03:00
2025-07-28T12:05:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73c5f728f9629167c3d0a6dd765509e8.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу."Президент (Дональд – ред.) Трамп прагматик, он не хочет никаких войн, и он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу", - сказал он на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".Он добавил, что всегда, в том числе и во время холодной войны, диалог между странами развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, и прежде всего, чтобы не допустить большой войны.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031849549.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8d42c9b6fbc82c58e4da7dd6a528402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, сергей лавров
В мире, Дональд Трамп, США, Сергей Лавров
Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров

Лавров: Трамп прагматик и не хочет никаких войн

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу.
"Президент (Дональд – ред.) Трамп прагматик, он не хочет никаких войн, и он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу", - сказал он на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
Он добавил, что всегда, в том числе и во время холодной войны, диалог между странами развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, и прежде всего, чтобы не допустить большой войны.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Медведев назвал сделку Трампа с ЕС антироссийской
10:17
 
В миреДональд ТрампСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала