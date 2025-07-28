https://ria.ru/20250728/tramp-2031877939.html

Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров

Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:52:00+03:00

2025-07-28T11:52:00+03:00

2025-07-28T12:05:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

сергей лавров

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу."Президент (Дональд – ред.) Трамп прагматик, он не хочет никаких войн, и он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу", - сказал он на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".Он добавил, что всегда, в том числе и во время холодной войны, диалог между странами развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, и прежде всего, чтобы не допустить большой войны.

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031849549.html

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, сша, сергей лавров