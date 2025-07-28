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США поставили Тайваню вторую партию танков Abrams - РИА Новости, 28.07.2025
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17:55 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/tanki-2032000144.html
США поставили Тайваню вторую партию танков Abrams
США поставили Тайваню вторую партию танков Abrams - РИА Новости, 28.07.2025
США поставили Тайваню вторую партию танков Abrams
США поставили вторую партию из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань, пишет газета Taipei Times. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:55:00+03:00
2025-07-28T17:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США поставили вторую партию из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань, пишет газета Taipei Times. Уточняется, что вторая партия американских танков M1A2T Abrams в количестве 42 машин была доставлена на Тайвань в воскресенье и переброшена на территорию танкового учебного подразделения в округе Синьчжу на северо-западе острова. "Изначально танки должны были быть доставлены в порт Тайбэя в субботу ночью, но доставка была задержана из-за погодных условий, связанных с тайфуном", - сообщает газета. M1A2T Abrams, накрытые брезентом, перевозили на больших прицепах гражданского назначения, которые сопровождали машины военной и гражданской полиции, отмечает Taipei Times. В 2019 году Вашингтон одобрил сделку на 2,2 миллиарда долларов по продаже партии из 108 танков Abrams в рамках стремления администрации Тайваня укрепить обороноспособность северного побережья острова. Первая партия из 38 машин была поставлена в конце 2024 года и уже была задействована в ходе масштабных учений "Ханьгуан-2025". Третья и последняя партия поставка из 28 единиц ожидается в 2026 году. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20250715/sravnenie-2029155612.html
https://ria.ru/20250727/eksport-2031739553.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2031991774.html
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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси
США поставили Тайваню вторую партию танков Abrams

Taipei Times: США поставили на Тайвань вторую партию из 42 танков Abrams

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США поставили вторую партию из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань, пишет газета Taipei Times.
Уточняется, что вторая партия американских танков M1A2T Abrams в количестве 42 машин была доставлена на Тайвань в воскресенье и переброшена на территорию танкового учебного подразделения в округе Синьчжу на северо-западе острова.
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"Изначально танки должны были быть доставлены в порт Тайбэя в субботу ночью, но доставка была задержана из-за погодных условий, связанных с тайфуном", - сообщает газета.
M1A2T Abrams, накрытые брезентом, перевозили на больших прицепах гражданского назначения, которые сопровождали машины военной и гражданской полиции, отмечает Taipei Times.
В 2019 году Вашингтон одобрил сделку на 2,2 миллиарда долларов по продаже партии из 108 танков Abrams в рамках стремления администрации Тайваня укрепить обороноспособность северного побережья острова. Первая партия из 38 машин была поставлена в конце 2024 года и уже была задействована в ходе масштабных учений "Ханьгуан-2025". Третья и последняя партия поставка из 28 единиц ожидается в 2026 году.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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