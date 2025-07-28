https://ria.ru/20250728/tailand-2032027695.html

Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома

Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома - РИА Новости, 28.07.2025

Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома

Власти Таиланда предложили жителям пограничных с Камбоджей районов, эвакуированным в связи с вооруженным конфликтом на границе, воздержаться от возвращения в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:54:00+03:00

2025-07-28T20:54:00+03:00

2025-07-28T20:54:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

малайзия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ef2ab68b8df7e4ce7f76e9be21ded0.jpg

БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Власти Таиланда предложили жителям пограничных с Камбоджей районов, эвакуированным в связи с вооруженным конфликтом на границе, воздержаться от возвращения в свои дома до специального заявления правительства, запланированного на вторник. "Эвакуированным гражданам предлагается пока не возвращаться в свои дома", - заявил официальный представитель кабинета министров Чираю Хуангсап журналистам, ожидавшим пресс-брифинга вернувшейся из Малайзии делегации Таиланда на военно-воздушной базе Донмыанг в Бангкоке. Хуангсап также сообщил, что во вторник, 29 июля, в 6 утра (02.00 мск) вооруженные силы Таиланда проведут мероприятия по оценке ситуации в районах боестолкновений после вступления в полночь на вторник в действие прекращения огня. Затем в 7 часов утра (03.00 мск) начнется встреча командующих военных округов Таиланда и Камбоджи по вопросу нормализации ситуации на границе, а в Бангкоке утром состоится заседание совета национальной безопасности Таиланда по вопросу режима прекращения огня и безопасности населения приграничных районов. "Завтра после 12.00 (08.00 мск) правительство сделает заявление о ситуации на границе, из которого будет ясно, насколько безопасно для эвакуированных вернуться в свои дома", - уточнил он. Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032016205.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2032002348.html

таиланд

камбоджа

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей