Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/tailand-2032027695.html
Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома
Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома - РИА Новости, 28.07.2025
Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома
Власти Таиланда предложили жителям пограничных с Камбоджей районов, эвакуированным в связи с вооруженным конфликтом на границе, воздержаться от возвращения в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:54:00+03:00
2025-07-28T20:54:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ef2ab68b8df7e4ce7f76e9be21ded0.jpg
БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Власти Таиланда предложили жителям пограничных с Камбоджей районов, эвакуированным в связи с вооруженным конфликтом на границе, воздержаться от возвращения в свои дома до специального заявления правительства, запланированного на вторник. "Эвакуированным гражданам предлагается пока не возвращаться в свои дома", - заявил официальный представитель кабинета министров Чираю Хуангсап журналистам, ожидавшим пресс-брифинга вернувшейся из Малайзии делегации Таиланда на военно-воздушной базе Донмыанг в Бангкоке. Хуангсап также сообщил, что во вторник, 29 июля, в 6 утра (02.00 мск) вооруженные силы Таиланда проведут мероприятия по оценке ситуации в районах боестолкновений после вступления в полночь на вторник в действие прекращения огня. Затем в 7 часов утра (03.00 мск) начнется встреча командующих военных округов Таиланда и Камбоджи по вопросу нормализации ситуации на границе, а в Бангкоке утром состоится заседание совета национальной безопасности Таиланда по вопросу режима прекращения огня и безопасности населения приграничных районов. "Завтра после 12.00 (08.00 мск) правительство сделает заявление о ситуации на границе, из которого будет ясно, насколько безопасно для эвакуированных вернуться в свои дома", - уточнил он. Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20250728/ssha-2032016205.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2032002348.html
таиланд
камбоджа
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_296b1d9fedc46a49a5a132c4ef5f183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома

Власти Таиланда призвали эвакуированных жителей пока не возвращаться в свои дома

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Власти Таиланда предложили жителям пограничных с Камбоджей районов, эвакуированным в связи с вооруженным конфликтом на границе, воздержаться от возвращения в свои дома до специального заявления правительства, запланированного на вторник.
"Эвакуированным гражданам предлагается пока не возвращаться в свои дома", - заявил официальный представитель кабинета министров Чираю Хуангсап журналистам, ожидавшим пресс-брифинга вернувшейся из Малайзии делегации Таиланда на военно-воздушной базе Донмыанг в Бангкоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей
Вчера, 19:14
Хуангсап также сообщил, что во вторник, 29 июля, в 6 утра (02.00 мск) вооруженные силы Таиланда проведут мероприятия по оценке ситуации в районах боестолкновений после вступления в полночь на вторник в действие прекращения огня. Затем в 7 часов утра (03.00 мск) начнется встреча командующих военных округов Таиланда и Камбоджи по вопросу нормализации ситуации на границе, а в Бангкоке утром состоится заседание совета национальной безопасности Таиланда по вопросу режима прекращения огня и безопасности населения приграничных районов.
«
"Завтра после 12.00 (08.00 мск) правительство сделает заявление о ситуации на границе, из которого будет ясно, насколько безопасно для эвакуированных вернуться в свои дома", - уточнил он.
Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп заявил, что предотвратил шесть вооруженных конфликтов
Вчера, 18:10
 
В миреТаиландКамбоджаМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала