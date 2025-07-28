Эвакуированных жителей Таиланда попросили пока не возвращаться в свои дома
Власти Таиланда призвали эвакуированных жителей пока не возвращаться в свои дома
Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Власти Таиланда предложили жителям пограничных с Камбоджей районов, эвакуированным в связи с вооруженным конфликтом на границе, воздержаться от возвращения в свои дома до специального заявления правительства, запланированного на вторник.
Хуангсап также сообщил, что во вторник, 29 июля, в 6 утра (02.00 мск) вооруженные силы Таиланда проведут мероприятия по оценке ситуации в районах боестолкновений после вступления в полночь на вторник в действие прекращения огня. Затем в 7 часов утра (03.00 мск) начнется встреча командующих военных округов Таиланда и Камбоджи по вопросу нормализации ситуации на границе, а в Бангкоке утром состоится заседание совета национальной безопасности Таиланда по вопросу режима прекращения огня и безопасности населения приграничных районов.
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"Завтра после 12.00 (08.00 мск) правительство сделает заявление о ситуации на границе, из которого будет ясно, насколько безопасно для эвакуированных вернуться в свои дома", - уточнил он.
Ранее в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.