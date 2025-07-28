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Владимиров рассказал о наградах для героев СВО из Ставраполья
Владимиров рассказал о наградах для героев СВО из Ставраполья - РИА Новости, 29.07.2025
Владимиров рассказал о наградах для героев СВО из Ставраполья
Двенадцать ставропольчан удостоились звания Герой России, за государственную награду каждый боец СВО получает выплату в 1 миллион рублей, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-28T16:07:00+03:00
2025-07-28T16:07:00+03:00
2025-07-29T00:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Двенадцать ставропольчан удостоились звания Герой России, за государственную награду каждый боец СВО получает выплату в 1 миллион рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. "У нас 12 Героев России по результатам СВО, семь ребят живые, пятеро, к сожалению, ушли. Мы приняли решение: сегодня за госнаграду каждому парню, который получил, платим миллион рублей, ранение – 500 тысяч рублей, но если, не дай Бог, потеряли защитника, то мы платим семье 3 миллиона рублей", – сказал Владимиров. Владимиров также отметил, что регион продолжает расширять меры поддержки и реабилитации военных. Так, по словам губернатора, Ставропольский реабилитационный центр полностью переоснащен, а во второй больнице открыто 200 дополнительных коек для лечения бойцов, пострадавших в ходе специальной военной операции.
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общество, россия, ставропольский край, владимир владимиров, владимир путин
Общество, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Владимир Путин
Владимиров рассказал о наградах для героев СВО из Ставраполья
Владимиров: за госнаграду каждый ставропольский боец получает миллион рублей