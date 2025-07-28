https://ria.ru/20250728/svo-2031963300.html

Шестилетний ярославец купил на подаренные деньги жгуты для бойцов СВО

Шестилетний ярославец купил на подаренные деньги жгуты для бойцов СВО - РИА Новости, 28.07.2025

Шестилетний ярославец купил на подаренные деньги жгуты для бойцов СВО

Шестилетний Захар Унтилов из Ярославля купил на подаренные на день рождения деньги жгуты для бойцов СВО, сообщает ярославское региональное отделение Народного... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:32:00+03:00

2025-07-28T15:32:00+03:00

2025-07-28T18:38:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Шестилетний Захар Унтилов из Ярославля купил на подаренные на день рождения деньги жгуты для бойцов СВО, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта.По данным активистов, накануне своего шестилетия Захар Унтилов, воспитанник детского сада №142 Ярославля, узнал, что мама друга с Народным фронтом собирает и возит бойцам нужные на фронте вещи. Мальчик тоже захотел помочь, тем более что его дядя недавно вернулся с СВО. Старшие дети в семье - Макар и Маша, ученики школы №77, организовали праздник, пригласили друзей и попросили дарить деньги – кто сколько может. В итоге гости собрали 5 тысяч рублей."На семейном совете решили купить медицинские средства. Коробку с 50 жгутами передали в Народный фронт. Их доставят штурмовикам 114-й мотострелковой бригады на донецком направлении. Дети пожелали военным крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно, победы", - сообщает Народный фронт.Отмечается, что добрые дела для семьи Унтиловых, где растут трое детей, – образ жизни. Вместе пристраивают бездомных собак, разносят воду во время коммунальных аварий, а на Новый год превращаются в Дедов Морозов, даря соседским ребятишкам подарки.В Народном фронте уточнили РИА Новости, что жгуты будут доставлены в зону СВО в середине августа. Там отметили, что запрос на жгуты поступил от самих бойцов.

https://ria.ru/20250728/magadan-2031936998.html

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ярославль, ярославская область, сво