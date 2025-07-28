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Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
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13:02 28.07.2025 (обновлено: 14:36 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/svo-2031903621.html
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ
Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:02:00+03:00
2025-07-28T14:36:00+03:00
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в ходе удара были поражены "инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".
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россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ

МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому военному аэродрому и складу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ
Боевая работа артиллеристов ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в ходе удара были поражены "инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.07.2025
27 июля, 16:31
 
РоссияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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