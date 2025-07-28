https://ria.ru/20250728/svo-2031903621.html

Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ

Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025

Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ

Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:02:00+03:00

2025-07-28T13:02:00+03:00

2025-07-28T14:36:00+03:00

россия

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в ходе удара были поражены "инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".

https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031761060.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)