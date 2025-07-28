https://ria.ru/20250728/svo-2031903621.html
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2025
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ
Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:02:00+03:00
2025-07-28T13:02:00+03:00
2025-07-28T14:36:00+03:00
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинскому военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в ходе удара были поражены "инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031761060.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о поражении военного аэродрома и складов ВСУ
МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому военному аэродрому и складу