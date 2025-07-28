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В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма - РИА Новости, 28.07.2025
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17:15 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/svet-2031990008.html
В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма
В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма - РИА Новости, 28.07.2025
В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма
Последствия штормового ветра, который повалил деревья и опоры линий электропередачи, полностью ликвидировали в Зиме и Зиминском районе Приангарья, в настоящее... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:15:00+03:00
2025-07-28T17:15:00+03:00
зима
зиминский район
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Последствия штормового ветра, который повалил деревья и опоры линий электропередачи, полностью ликвидировали в Зиме и Зиминском районе Приангарья, в настоящее время отключений электроэнергии нет, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В Иркутской области после прохождения грозового фронта в Зиме и Зиминском районе был введен режим повышенной готовности. Ветром были повалены деревья, повреждены опоры ЛЭП. Отключенными оказались почти 140 трансформаторных подстанций. Без света остались около 190 многоквартирных домов и более 5 тысяч домов частного сектора. "Несмотря на длительные восстановительные работы - 4 дня, горожане благодарят энергетиков. В настоящее время отключений нет", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что над устранением аварии работали специалисты "Облкоммунэнерго". На помощь прибыли бригады из Саянска, Тулуна, Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска, поселка Усть-Ордынский. Они заменили более 50 опор.
https://ria.ru/20250726/sumy-2031627618.html
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зиминский район
иркутская область
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зима, зиминский район, происшествия, игорь кобзев, иркутская область
Зима, Зиминский район, Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область
В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма

Кобзев: в Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
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ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Последствия штормового ветра, который повалил деревья и опоры линий электропередачи, полностью ликвидировали в Зиме и Зиминском районе Приангарья, в настоящее время отключений электроэнергии нет, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
В Иркутской области после прохождения грозового фронта в Зиме и Зиминском районе был введен режим повышенной готовности. Ветром были повалены деревья, повреждены опоры ЛЭП. Отключенными оказались почти 140 трансформаторных подстанций. Без света остались около 190 многоквартирных домов и более 5 тысяч домов частного сектора.
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"Несмотря на длительные восстановительные работы - 4 дня, горожане благодарят энергетиков. В настоящее время отключений нет", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что над устранением аварии работали специалисты "Облкоммунэнерго". На помощь прибыли бригады из Саянска, Тулуна, Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска, поселка Усть-Ордынский. Они заменили более 50 опор.
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ЗимаЗиминский районПроисшествияИгорь КобзевИркутская область
 
 
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