https://ria.ru/20250728/svet-2031990008.html

В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма

В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма - РИА Новости, 28.07.2025

В Приангарье полностью восстановили подачу электричества после шторма

Последствия штормового ветра, который повалил деревья и опоры линий электропередачи, полностью ликвидировали в Зиме и Зиминском районе Приангарья, в настоящее... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:15:00+03:00

2025-07-28T17:15:00+03:00

2025-07-28T17:15:00+03:00

зима

зиминский район

происшествия

игорь кобзев

иркутская область

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ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Последствия штормового ветра, который повалил деревья и опоры линий электропередачи, полностью ликвидировали в Зиме и Зиминском районе Приангарья, в настоящее время отключений электроэнергии нет, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В Иркутской области после прохождения грозового фронта в Зиме и Зиминском районе был введен режим повышенной готовности. Ветром были повалены деревья, повреждены опоры ЛЭП. Отключенными оказались почти 140 трансформаторных подстанций. Без света остались около 190 многоквартирных домов и более 5 тысяч домов частного сектора. "Несмотря на длительные восстановительные работы - 4 дня, горожане благодарят энергетиков. В настоящее время отключений нет", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что над устранением аварии работали специалисты "Облкоммунэнерго". На помощь прибыли бригады из Саянска, Тулуна, Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска, поселка Усть-Ордынский. Они заменили более 50 опор.

https://ria.ru/20250726/sumy-2031627618.html

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зима

зиминский район

иркутская область

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зима, зиминский район, происшествия, игорь кобзев, иркутская область