https://ria.ru/20250728/stroitelstvo-2031860361.html

Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций

Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций - РИА Новости, 28.07.2025

Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:07:00+03:00

2025-07-28T11:07:00+03:00

2025-07-28T11:07:00+03:00

белгородская область

строительство

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028595296_0:147:3083:1881_1920x0_80_0_0_62eea1bced5a2d6dc5abb394a494aa77.jpg

БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что во время еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области поручил создать постоянно действующую рабочую группу для проведения дополнительных проверок за расходованием федеральных средств. "Контрактов у нас с вами много и по линии не только Минобороны, но и других силовых структур. Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовых документации", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона поставил задачу заместителю губернатора области Александру Лоренцу о подготовке распоряжения правительства региона о создании рабочей группы по дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений. В состав постоянно действующей комиссии войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона. "По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы в прокуратуру — и с целью усиления внутреннего контроля, и потому, что ситуация непростая. Объем выполненных работ грандиозный. Безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы увидели, деньги были возвращены в федеральный бюджет", - подчеркнул Гладков. Он отметил, что есть проверки, которые ведут правоохранительные органы, и призвал нести ответственность за каждый федеральный рубль.

https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

строительство, белгородская область, вячеслав гладков