https://ria.ru/20250728/stroitelstvo-2031860361.html
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций - РИА Новости, 28.07.2025
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:07:00+03:00
2025-07-28T11:07:00+03:00
2025-07-28T11:07:00+03:00
белгородская область
строительство
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028595296_0:147:3083:1881_1920x0_80_0_0_62eea1bced5a2d6dc5abb394a494aa77.jpg
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что во время еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области поручил создать постоянно действующую рабочую группу для проведения дополнительных проверок за расходованием федеральных средств. "Контрактов у нас с вами много и по линии не только Минобороны, но и других силовых структур. Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовых документации", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона поставил задачу заместителю губернатора области Александру Лоренцу о подготовке распоряжения правительства региона о создании рабочей группы по дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений. В состав постоянно действующей комиссии войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона. "По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы в прокуратуру — и с целью усиления внутреннего контроля, и потому, что ситуация непростая. Объем выполненных работ грандиозный. Безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы увидели, деньги были возвращены в федеральный бюджет", - подчеркнул Гладков. Он отметил, что есть проверки, которые ведут правоохранительные органы, и призвал нести ответственность за каждый федеральный рубль.
https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028595296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5819517c706af390f2815b14c407c569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Строительство, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
Гладков поручил усилить контроль за строительством оборонительных сооружений
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что во время еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области поручил создать постоянно действующую рабочую группу для проведения дополнительных проверок за расходованием федеральных средств.
"Контрактов у нас с вами много и по линии не только Минобороны, но и других силовых структур. Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовых документации", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона поставил задачу заместителю губернатора области Александру Лоренцу о подготовке распоряжения правительства региона о создании рабочей группы по дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений. В состав постоянно действующей комиссии войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона.
"По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы в прокуратуру — и с целью усиления внутреннего контроля, и потому, что ситуация непростая. Объем выполненных работ грандиозный. Безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы увидели, деньги были возвращены в федеральный бюджет", - подчеркнул Гладков.
Он отметил, что есть проверки, которые ведут правоохранительные органы, и призвал нести ответственность за каждый федеральный рубль.