Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:07 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/stroitelstvo-2031860361.html
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций - РИА Новости, 28.07.2025
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:07:00+03:00
2025-07-28T11:07:00+03:00
белгородская область
строительство
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028595296_0:147:3083:1881_1920x0_80_0_0_62eea1bced5a2d6dc5abb394a494aa77.jpg
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что во время еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области поручил создать постоянно действующую рабочую группу для проведения дополнительных проверок за расходованием федеральных средств. "Контрактов у нас с вами много и по линии не только Минобороны, но и других силовых структур. Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовых документации", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона поставил задачу заместителю губернатора области Александру Лоренцу о подготовке распоряжения правительства региона о создании рабочей группы по дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений. В состав постоянно действующей комиссии войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона. "По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы в прокуратуру — и с целью усиления внутреннего контроля, и потому, что ситуация непростая. Объем выполненных работ грандиозный. Безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы увидели, деньги были возвращены в федеральный бюджет", - подчеркнул Гладков. Он отметил, что есть проверки, которые ведут правоохранительные органы, и призвал нести ответственность за каждый федеральный рубль.
https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028595296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5819517c706af390f2815b14c407c569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Строительство, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций

Гладков поручил усилить контроль за строительством оборонительных сооружений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за качеством строительства и подготовки финансовых документов по итогам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что во время еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области поручил создать постоянно действующую рабочую группу для проведения дополнительных проверок за расходованием федеральных средств.
"Контрактов у нас с вами много и по линии не только Минобороны, но и других силовых структур. Мне нужно усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовых документации", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона поставил задачу заместителю губернатора области Александру Лоренцу о подготовке распоряжения правительства региона о создании рабочей группы по дополнительной проверки качества строительства оборонительных сооружений. В состав постоянно действующей комиссии войдут представители аппарата правительства, министерства финансов, министерства строительства и правового управления региона.
"По итогам проверки по каждому контракту будем направлять материалы в прокуратуру — и с целью усиления внутреннего контроля, и потому, что ситуация непростая. Объем выполненных работ грандиозный. Безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы увидели, деньги были возвращены в федеральный бюджет", - подчеркнул Гладков.
Он отметил, что есть проверки, которые ведут правоохранительные органы, и призвал нести ответственность за каждый федеральный рубль.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года
21 июля, 14:36
 
Белгородская областьСтроительствоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала