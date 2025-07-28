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Адвокаты Максвелл призвали отпустить ее, так как ей обещали иммунитет - РИА Новости, 28.07.2025
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23:09 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ssha-2032040097.html
Адвокаты Максвелл призвали отпустить ее, так как ей обещали иммунитет
Адвокаты Максвелл призвали отпустить ее, так как ей обещали иммунитет - РИА Новости, 28.07.2025
Адвокаты Максвелл призвали отпустить ее, так как ей обещали иммунитет
Адвокаты осужденной за торговлю несовершеннолетними Гислей Максвелл, проходившей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявили Верховному суду США и президенту... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:09:00+03:00
2025-07-28T23:09:00+03:00
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флорида
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Адвокаты осужденной за торговлю несовершеннолетними Гислей Максвелл, проходившей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявили Верховному суду США и президенту страны Дональду Трампу, что преследование женщины необходимо прекратить, так как за дачу показаний ей был обещан иммунитет. "США не может обещать иммунитет во Флориде и преследовать уголовно в Нью-Йорке. Мы обращаемся не только к Верховному суду, но и к самому президенту, чтобы он признал несправедливость того, что Гислейн Максвелл стала козлом отпущения в деле Эпштейна", - написал адвокат Максвелл Дэвид Маркус в соцсети Х. Трамп, посещая Шотландию, заявил на вопрос о возможности помилования Максвелл, что к нему по этому поводу никто не обращался. Ранее президент США поручил снова допросить Максвелл, ей обещали иммунитет за раскрытие информации. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Адвокаты Максвелл призвали отпустить ее, так как ей обещали иммунитет

Адвокаты осужденной по делу Эпштейна Максвелл призвали прекратить преследование

© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Адвокаты осужденной за торговлю несовершеннолетними Гислей Максвелл, проходившей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявили Верховному суду США и президенту страны Дональду Трампу, что преследование женщины необходимо прекратить, так как за дачу показаний ей был обещан иммунитет.
"США не может обещать иммунитет во Флориде и преследовать уголовно в Нью-Йорке. Мы обращаемся не только к Верховному суду, но и к самому президенту, чтобы он признал несправедливость того, что Гислейн Максвелл стала козлом отпущения в деле Эпштейна", - написал адвокат Максвелл Дэвид Маркус в соцсети Х.
Трамп, посещая Шотландию, заявил на вопрос о возможности помилования Максвелл, что к нему по этому поводу никто не обращался. Ранее президент США поручил снова допросить Максвелл, ей обещали иммунитет за раскрытие информации.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп рассказал, когда прекратил общение с Эпштейном
Вчера, 18:48
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
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