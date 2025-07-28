Адвокаты Максвелл призвали отпустить ее, так как ей обещали иммунитет
Адвокаты осужденной по делу Эпштейна Максвелл призвали прекратить преследование
© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Адвокаты осужденной за торговлю несовершеннолетними Гислей Максвелл, проходившей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявили Верховному суду США и президенту страны Дональду Трампу, что преследование женщины необходимо прекратить, так как за дачу показаний ей был обещан иммунитет.
"США не может обещать иммунитет во Флориде и преследовать уголовно в Нью-Йорке. Мы обращаемся не только к Верховному суду, но и к самому президенту, чтобы он признал несправедливость того, что Гислейн Максвелл стала козлом отпущения в деле Эпштейна", - написал адвокат Максвелл Дэвид Маркус в соцсети Х.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.