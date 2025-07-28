Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США
Bloomberg: США подали сигнал России доставкой ядерного оружия в Британию
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США доставили тактическое ядерное оружие в Великобританию в качестве сигнала для России, передает Bloomberg.
"США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину", — говорится в публикации.
Как сообщает издание со ссылкой на открытые источники, 16 июля военный самолет вылетел с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на базе Лейкенхит в графстве Саффолк в Англии.
Утверждается, что американский самолет намеренно совершил перелет с включенными транспондерами, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".
На прошлой неделе издание UK Defence Journal сообщило, что американские ВВС впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит. По данным источников, они перебросили туда термоядерные авиабомбы B61-12. Ни воздушные силы, ни британские власти официально не комментировали эту информацию.
Соединенные Штаты размещали ядерное оружие на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся его вывоз, что было связано с сокращением вооружений в Европе. До этого там хранились 110 ядерных бомб.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.