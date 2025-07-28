https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html

Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США

Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США - РИА Новости, 28.07.2025

Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США

США доставили тактическое ядерное оружие в Великобританию в качестве сигнала для России, передает Bloomberg. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:46:00+03:00

2025-07-28T19:46:00+03:00

2025-07-28T23:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

великобритания

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151649/77/1516497771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a16a6de94c4187a005392b7af67752f7.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США доставили тактическое ядерное оружие в Великобританию в качестве сигнала для России, передает Bloomberg."США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, чтобы подать сигнал президенту России Владимиру Путину", — говорится в публикации.Как сообщает издание со ссылкой на открытые источники, 16 июля военный самолет вылетел с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на базе Лейкенхит в графстве Саффолк в Англии.Утверждается, что американский самолет намеренно совершил перелет с включенными транспондерами, чтобы "показать России, что США не сокращают свой ядерный потенциал в Европе".На прошлой неделе издание UK Defence Journal сообщило, что американские ВВС впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит. По данным источников, они перебросили туда термоядерные авиабомбы B61-12. Ни воздушные силы, ни британские власти официально не комментировали эту информацию.Соединенные Штаты размещали ядерное оружие на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся его вывоз, что было связано с сокращением вооружений в Европе. До этого там хранились 110 ядерных бомб.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031985317.html

https://ria.ru/20250728/zelenskiy-2031949175.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2031972814.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, великобритания, владимир путин, нато