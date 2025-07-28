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США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News - РИА Новости, 28.07.2025
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19:30 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ssha-2032018211.html
США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News
США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News - РИА Новости, 28.07.2025
США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News
Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:30:00+03:00
2025-07-28T19:30:00+03:00
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для тестирования в мире нет", однако в итоге были вынуждены провести их на Аляске, сообщает издание Defense News. "Зная, что поиск подходящего места для недавних испытаний DIU в области радиоэлектронной борьбы займет время, (руководитель несколькими проектами DIU Трент - ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка", - пишет издание. Эменекер объяснил это тем, что "в мире нет лучшего места для проведения испытаний". Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни считает, что министерство обороны США могло бы поспособствовать отправке фирм по производству БПЛА на Украину, однако американские военные опасаются официального вовлечения в конфликт. Ситуация осложняется и растущей политической напряженностью между администрацией Трампа и украинскими властями. Эменекер заявил Defense News, что шансы проведения испытаний на Украине стали нереалистичными, поэтому в итоге он выбрал военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.
https://ria.ru/20250724/us-ua-2030884347.html
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в мире, украина, сша, аляска
В мире, Украина, США, Аляска
США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News

Defense News: США планировали использовать Украину для испытаний беспилотников

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для тестирования в мире нет", однако в итоге были вынуждены провести их на Аляске, сообщает издание Defense News.
«
"Зная, что поиск подходящего места для недавних испытаний DIU в области радиоэлектронной борьбы займет время, (руководитель несколькими проектами DIU Трент - ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка", - пишет издание.
Эменекер объяснил это тем, что "в мире нет лучшего места для проведения испытаний".
Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни считает, что министерство обороны США могло бы поспособствовать отправке фирм по производству БПЛА на Украину, однако американские военные опасаются официального вовлечения в конфликт. Ситуация осложняется и растущей политической напряженностью между администрацией Трампа и украинскими властями.
Эменекер заявил Defense News, что шансы проведения испытаний на Украине стали нереалистичными, поэтому в итоге он выбрал военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.
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В миреУкраинаСШААляска
 
 
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