https://ria.ru/20250728/ssha-2032018211.html

США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News

США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News - РИА Новости, 28.07.2025

США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News

Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:30:00+03:00

2025-07-28T19:30:00+03:00

2025-07-28T19:30:00+03:00

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников, обосновав выбор тем, что "лучше места для тестирования в мире нет", однако в итоге были вынуждены провести их на Аляске, сообщает издание Defense News. "Зная, что поиск подходящего места для недавних испытаний DIU в области радиоэлектронной борьбы займет время, (руководитель несколькими проектами DIU Трент - ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка", - пишет издание. Эменекер объяснил это тем, что "в мире нет лучшего места для проведения испытаний". Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни считает, что министерство обороны США могло бы поспособствовать отправке фирм по производству БПЛА на Украину, однако американские военные опасаются официального вовлечения в конфликт. Ситуация осложняется и растущей политической напряженностью между администрацией Трампа и украинскими властями. Эменекер заявил Defense News, что шансы проведения испытаний на Украине стали нереалистичными, поэтому в итоге он выбрал военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.

https://ria.ru/20250724/us-ua-2030884347.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, аляска