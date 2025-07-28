https://ria.ru/20250728/ssha-2031994702.html

Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail

Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail - РИА Новости, 28.07.2025

Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail

Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, могут переместить из тюрьмы, в которой она содержится, из-за РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:34:00+03:00

2025-07-28T17:34:00+03:00

2025-07-28T17:34:00+03:00

в мире

сша

таллахасси

америка

джеффри эпштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176767_0:22:1944:1116_1920x0_80_0_0_06b606e1104f0d244690af499a65d6cd.jpg

ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, могут переместить из тюрьмы, в которой она содержится, из-за опасений по поводу ее безопасности, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам заключения и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. На прошлой неделе ее адвокат Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 разных лиц. "В связи с событиями последних дней она стала самым известным заключенным в Америке. Вероятно, ее очень скоро переместят ради ее же безопасности. Они не хотят, чтобы с ней произошло то же, что с Эпштейном", - цитирует газета источник, который при этом не уточнил, переведут ли Максвелл в другую тюрьму или куда-либо еще. По словам источника, число угроз смертью в адрес лиц, причастных к делу Эпштейна, "выросло в геометрической прогрессии" за последние две недели. Угрозы получали сама Максвелл, адвокаты и замгенпрокурора США Тодд Бланш, пишет издание. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

https://ria.ru/20250725/tramp-2031487257.html

сша

таллахасси

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, таллахасси, америка, джеффри эпштейн