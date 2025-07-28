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Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail - РИА Новости, 28.07.2025
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17:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/ssha-2031994702.html
Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail
Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail - РИА Новости, 28.07.2025
Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail
Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, могут переместить из тюрьмы, в которой она содержится, из-за РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:34:00+03:00
2025-07-28T17:34:00+03:00
в мире
сша
таллахасси
америка
джеффри эпштейн
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ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, могут переместить из тюрьмы, в которой она содержится, из-за опасений по поводу ее безопасности, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам заключения и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. На прошлой неделе ее адвокат Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 разных лиц. "В связи с событиями последних дней она стала самым известным заключенным в Америке. Вероятно, ее очень скоро переместят ради ее же безопасности. Они не хотят, чтобы с ней произошло то же, что с Эпштейном", - цитирует газета источник, который при этом не уточнил, переведут ли Максвелл в другую тюрьму или куда-либо еще. По словам источника, число угроз смертью в адрес лиц, причастных к делу Эпштейна, "выросло в геометрической прогрессии" за последние две недели. Угрозы получали сама Максвелл, адвокаты и замгенпрокурора США Тодд Бланш, пишет издание. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
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в мире, сша, таллахасси, америка, джеффри эпштейн
В мире, США, Таллахасси, Америка, Джеффри Эпштейн
Пособницу Эпштейна могут переместить из тюрьмы, пишет Daily Mail

Daily Mail: пособницу Эпштейна Максвелл могут переместить из тюрьмы

© AP Photo / Chris IsonГислейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери
Гислейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Chris Ison
Гислейн Максвелл в машине с британским принцем Эндрю в Комптон Чамберлейне, недалеко от Солсбери. Архивное фото
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ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Пособницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, могут переместить из тюрьмы, в которой она содержится, из-за опасений по поводу ее безопасности, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
Максвелл в 2022 году была приговорена к 20 годам заключения и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. На прошлой неделе ее адвокат Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 разных лиц.
"В связи с событиями последних дней она стала самым известным заключенным в Америке. Вероятно, ее очень скоро переместят ради ее же безопасности. Они не хотят, чтобы с ней произошло то же, что с Эпштейном", - цитирует газета источник, который при этом не уточнил, переведут ли Максвелл в другую тюрьму или куда-либо еще.
По словам источника, число угроз смертью в адрес лиц, причастных к делу Эпштейна, "выросло в геометрической прогрессии" за последние две недели. Угрозы получали сама Максвелл, адвокаты и замгенпрокурора США Тодд Бланш, пишет издание.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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В миреСШАТаллахассиАмерикаДжеффри Эпштейн
 
 
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