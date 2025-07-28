https://ria.ru/20250728/ssha-2031815073.html
В США не исключили новых пакетов аннулирования гострат
В США не исключили новых пакетов аннулирования гострат - РИА Новости, 28.07.2025
В США не исключили новых пакетов аннулирования гострат
Директор управления административно-бюджетной политики США Рассел Воут не исключил новых пакетов мер по сокращению государственных расходов со стороны... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T00:54:00+03:00
2025-07-28T00:54:00+03:00
2025-07-28T00:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Директор управления административно-бюджетной политики США Рассел Воут не исключил новых пакетов мер по сокращению государственных расходов со стороны администрации президента США Дональда Трампа до сентября. "Я не собираюсь сейчас это заявлять. Мы рассматриваем все возможные варианты", - сказал Воут в интервью телеканалу CBS, когда его попросили подтвердить, что до сентября новых пакетов аннулирования финансирования не будет. Чиновник отметил, что администрация постоянно оценивает степень готовности конгресса участвовать в этом процессе. "Однако на данный момент нам нечего официально объявить", - добавил Воут. Ранее палата представителей конгресса США одобрила запрос администрации об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США не исключили новых пакетов аннулирования гострат
Глава бюджетного офиса США Раут не исключил новых пакетов аннулирования гострат
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Директор управления административно-бюджетной политики США Рассел Воут не исключил новых пакетов мер по сокращению государственных расходов со стороны администрации президента США Дональда Трампа до сентября.
"Я не собираюсь сейчас это заявлять. Мы рассматриваем все возможные варианты", - сказал Воут в интервью телеканалу CBS
, когда его попросили подтвердить, что до сентября новых пакетов аннулирования финансирования не будет.
Чиновник отметил, что администрация постоянно оценивает степень готовности конгресса участвовать в этом процессе.
"Однако на данный момент нам нечего официально объявить", - добавил Воут.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила запрос администрации об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.