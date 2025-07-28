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Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2032005048.html
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:20:00+03:00
2025-07-28T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
сергей лавров
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 28 июля – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Всего ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1340 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ. Запад строит козни России Украина и страны Запада стараются расшатать Россию изнутри, чтобы устроить бунт в надежде на то, что пока еще нейтральные россияне идеологически примут их сторону, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне. Лавров подчеркнул, что у России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя. Украина умирает как нормальное государство Денис Ермак, младший брат руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для руководства Украины, рассказал РИА Новости информированный источник. Государства, которые позволили Ермаку провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, получают свою долю, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Никто не видит в Украине друга Владимир Зеленский превратился в "загнанную в угол крысу", он поссорился с Россией и коллективным Западом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Пекин призывает Киев немедленно исправить ошибочные действия и устранить негативные последствия, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя санкции Украины, затронувшие физические и юридические лица, зарегистрированные в Китае. Ранее Украина применила 18 санкционных пакетов Евросоюза - ограничения вводятся против физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае, Иране и других странах. Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, достигнув 184,84 миллиарда, сообщили в министерстве финансов страны. Переговоры РФ и Украины РФ ждёт реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам переговорного процесса. Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров, добавил Песков. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине, до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он добавил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ. Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250728/veschestva-2031956206.html
https://ria.ru/20250727/udary-2031812794.html
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в мире, украина, россия, китай, сергей лавров, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь

Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСолдат ВС РФ
Солдат ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Солдат ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июля – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Всего ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1340 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2025

Запад строит козни России

Украина и страны Запада стараются расшатать Россию изнутри, чтобы устроить бунт в надежде на то, что пока еще нейтральные россияне идеологически примут их сторону, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне.
Лавров подчеркнул, что у России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя.

Украина умирает как нормальное государство

Денис Ермак, младший брат руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для руководства Украины, рассказал РИА Новости информированный источник.
Государства, которые позволили Ермаку провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, получают свою долю, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ
Вчера, 15:12

Никто не видит в Украине друга

Владимир Зеленский превратился в "загнанную в угол крысу", он поссорился с Россией и коллективным Западом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Нынешние отношения Венгрии и Украины сейчас "очень плохие", это не связано с военными действиями, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Пекин призывает Киев немедленно исправить ошибочные действия и устранить негативные последствия, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя санкции Украины, затронувшие физические и юридические лица, зарегистрированные в Китае. Ранее Украина применила 18 санкционных пакетов Евросоюза - ограничения вводятся против физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае, Иране и других странах.
Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, достигнув 184,84 миллиарда, сообщили в министерстве финансов страны.
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В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ
27 июля, 23:53

Переговоры РФ и Украины

РФ ждёт реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также он отметил, что Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам переговорного процесса. Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров, добавил Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он ранее отводил на достижение договоренности о прекращении огня на Украине, до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
Он добавил, что не хочет прибегать к ограничениям в отношении Москвы из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что любит российский народ. Трамп, отвечая на вопрос о возможности проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКитайСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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