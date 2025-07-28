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Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона
Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:50:00+03:00
2025-07-28T16:50:00+03:00
2025-07-28T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24363 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38813 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона
Минобороны: ПВО сбила за сутки реактивный снаряд HIMARS и 203 беспилотника ВСУ
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24363 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38813 единиц специальной военной автомобильной техники.