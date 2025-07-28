https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031985627.html

Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона

Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона - РИА Новости, 28.07.2025

Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:50:00+03:00

2025-07-28T16:50:00+03:00

2025-07-28T16:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24363 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38813 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, безопасность