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Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031985627.html
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона
Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:50:00+03:00
2025-07-28T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. &quot;Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, - говорится в сводке ведомства.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24363 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38813 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
Российские военные за сутки сбили 203 украинских дрона

Минобороны: ПВО сбила за сутки реактивный снаряд HIMARS и 203 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие готовят к стрельбе РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие готовят к стрельбе РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие готовят к стрельбе РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 203 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
«

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73153 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24363 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38813 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасность
 
 
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