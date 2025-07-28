https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031823091.html

Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки

Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 28.07.2025

Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки

Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:08:00+03:00

2025-07-28T05:08:00+03:00

2025-07-28T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило Минобороны РФ. "В районе Константиновки расчет БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск выявил путь подвоза боеприпасов к передовым подразделениям ВСУ с помощью роботизированной платформы. Точная работа расчета позволила в считанные минуты ликвидировать цель, оставив противника без снабжения, что поспособствовало успешному продвижению российской армии на данном участке", - сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка расчетом БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии была обнаружена передвижная станция РЭБ на базе роботизированной платформы. "Точным ударом оптоволоконного дрона цель была поражена", - подчеркнули в Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск продолжают уверенно наступать на всех участках своей зоны ответственности. В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения.

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html

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безопасность, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф