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Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки
Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 28.07.2025
Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки
Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:08:00+03:00
2025-07-28T05:08:00+03:00
2025-07-28T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило Минобороны РФ. "В районе Константиновки расчет БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск выявил путь подвоза боеприпасов к передовым подразделениям ВСУ с помощью роботизированной платформы. Точная работа расчета позволила в считанные минуты ликвидировать цель, оставив противника без снабжения, что поспособствовало успешному продвижению российской армии на данном участке", - сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка расчетом БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии была обнаружена передвижная станция РЭБ на базе роботизированной платформы. "Точным ударом оптоволоконного дрона цель была поражена", - подчеркнули в Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск продолжают уверенно наступать на всех участках своей зоны ответственности. В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html
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Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки
Минобороны: расчеты БПЛА уничтожили робоплатформы ВСУ у Константиновки