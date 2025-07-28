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Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 28.07.2025
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Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки
Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 28.07.2025
Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки
Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:08:00+03:00
2025-07-28T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило Минобороны РФ. "В районе Константиновки расчет БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск выявил путь подвоза боеприпасов к передовым подразделениям ВСУ с помощью роботизированной платформы. Точная работа расчета позволила в считанные минуты ликвидировать цель, оставив противника без снабжения, что поспособствовало успешному продвижению российской армии на данном участке", - сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка расчетом БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии была обнаружена передвижная станция РЭБ на базе роботизированной платформы. "Точным ударом оптоволоконного дрона цель была поражена", - подчеркнули в Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск продолжают уверенно наступать на всех участках своей зоны ответственности. В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822906.html
https://ria.ru/20250728/naemnik-2031822766.html
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безопасность, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки

Минобороны: расчеты БПЛА уничтожили робоплатформы ВСУ у Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА подразделений Южной группировки войск уничтожили роботизированные платформы противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило Минобороны РФ.
"В районе Константиновки расчет БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск выявил путь подвоза боеприпасов к передовым подразделениям ВСУ с помощью роботизированной платформы. Точная работа расчета позволила в считанные минуты ликвидировать цель, оставив противника без снабжения, что поспособствовало успешному продвижению российской армии на данном участке", - сообщили в Минобороны РФ.
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Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка расчетом БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии была обнаружена передвижная станция РЭБ на базе роботизированной платформы. "Точным ударом оптоволоконного дрона цель была поражена", - подчеркнули в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск продолжают уверенно наступать на всех участках своей зоны ответственности. В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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