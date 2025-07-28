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"Тосочка" уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 28.07.2025
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05:03 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822619.html
"Тосочка" уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада"
"Тосочка" уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 28.07.2025
"Тосочка" уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада"
Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:03:00+03:00
2025-07-28T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
войска рхбз
тос-2
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты, укрытия и пехоту ВСУ, оказывая поддержку штурмовым и мотострелковым подразделениям, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения войск РХБ защиты группировки "Запад" в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка" продолжают оказывать поддержку действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в МО РФ. Контроль поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени. "Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты разведчики передали экипажу "Тосочки". "Военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты группировки войск "Запад", используя тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка", нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции в ночное время", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822491.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, войска рхбз, тос-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, ТОС-2
"Тосочка" уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада"

Минобороны: "Тосочка" уничтожила опорники и пехоту ВСУ в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкБоевой расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка"
Боевой расчет тяжелой огнеметной системы Тосочка - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
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Боевой расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты, укрытия и пехоту ВСУ, оказывая поддержку штурмовым и мотострелковым подразделениям, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения войск РХБ защиты группировки "Запад" в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка" продолжают оказывать поддержку действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в МО РФ.
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Контроль поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что координаты разведчики передали экипажу "Тосочки".
"Военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты группировки войск "Запад", используя тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка", нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции в ночное время", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗТОС-2
 
 
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