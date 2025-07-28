https://ria.ru/20250728/spasateli-2031827113.html
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:44:00+03:00
2025-07-28T06:44:00+03:00
2025-07-28T06:44:00+03:00
происшествия
тында
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро понедельника 28 июля, площадка вокруг места падения самолета уже расчищена. Просеян грунт для извлечения всех мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что крупные обломки самолета доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта с помощью бульдозера. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html
https://ria.ru/20250727/passazhir-2031762288.html
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происшествия, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Тында, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24
Спасатели просеивают грунт для извлечения фрагментов упавшего под Тындой Ан-24