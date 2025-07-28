https://ria.ru/20250728/spasateli-2031827113.html

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24 - РИА Новости, 28.07.2025

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов Ан-24

Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T06:44:00+03:00

2025-07-28T06:44:00+03:00

2025-07-28T06:44:00+03:00

происшествия

тында

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199046_0:378:1280:1098_1920x0_80_0_0_f3abf0fab8a9febdc86bbb61d5fe9f8d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Спасатели просеивают грунт для извлечения мелких фрагментов упавшего под Тындой Ан-24, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро понедельника 28 июля, площадка вокруг места падения самолета уже расчищена. Просеян грунт для извлечения всех мелких фрагментов. То, что можно унести руками, переносят и грузят вручную. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что крупные обломки самолета доставляют к месту стоянки большегрузного транспорта с помощью бульдозера. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html

https://ria.ru/20250727/passazhir-2031762288.html

тында

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тында, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24