https://ria.ru/20250728/soglashenie-2031876087.html

Премьер Нидерландов оценил торговое соглашение ЕС и США

Премьер Нидерландов оценил торговое соглашение ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025

Премьер Нидерландов оценил торговое соглашение ЕС и США

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка, однако признался, что отсутствие пошлин... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:49:00+03:00

2025-07-28T11:49:00+03:00

2025-07-28T11:49:00+03:00

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ГААГА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Соглашение, достигнутое ЕС и США, жизненно важно для такой открытой экономики, как наша. Годовой экспорт товаров из Нидерландов в США превышает 50 миллиардов евро.... Конечно, отсутствие пошлин было бы лучше, но это соглашение обеспечивает большую прозрачность для наших предприятий и большую стабильность рынка", - написал Схоф в соцсети Х*. По его словам, теперь важно как можно скорее проработать детали. Как отметил глава нидерландского кабмина, Нидерланды продолжат работать над созданием "сильной и конкурентоспособной Европы" с меньшим количеством правил для эффективно функционирующего единого рынка и меньшей зависимостью.* Социальная сеть, выполняющая функцию иноагента и признанная нежелательной в РФ

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031826960.html

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в мире, сша, нидерланды, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия